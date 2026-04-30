У цій популярній країні штраф можна отримати навіть за ремонт: більшість і не здогадується

Життя за кордоном може часом видаватися неймовірно напруженим – адже навіть у незначних і звичних моментах закони та правила в країнах можуть різнитися. Наприклад, в Іспанії потрібно отримати дозвіл від мерії на проведення ремонту у власному домі.

Виявляється, в Іспанії штраф можна отримати навіть за проведення ремонту у власному житлі, повідомляє ira.fedoriichuk. І для того, аби цього уникнути, потрібно не лише отримати необхідні дозволи, але й сплатити податок.

Що потрібно зробити перед ремонтом квартири в Іспанії?

Навіть якщо ви купили власну квартиру в Іспанії, не поспішайте з тим, аби робити в ній ремонт.

В Іспанії ремонт починається не з майстрів і перфоратора, а з дозволу і сплати податків,

– поділилася українка.

Передусім потрібно піти до місцевої мерії та подати заяву щодо того, що ви плануєте робити ремонт. При цьому необхідно чітко вказати, що саме ви збираєтеся робити: замінювати вікна чи двері, ставити нову плитку та підлогу. І вже після цього доводиться і сплатити податок, який складає близько 3% від вартості ремонту.

Але й це не все: також ті, хто проводять ремонт, зобов'язані замовити й контейнер для будівельного сміття. І платити доведеться не лише за сам контейнер, але й за місце для нього.

Цікаво! Фасад та балкон в Іспанії фарбувати взагалі заборонено – він має відповідати загальному вигляду усього дому.

Якщо не взяти цей дозвіл з oentamento, є такі сусіди, що можуть піти й пожалітися на вас. Або навіть прийти і перевірити, чи ви маєте цей дозвіл,

– додала блогерка.

Але що робити, якщо квартира орендована та потребує ремонту? Загальні правила в Іспанії такі, що усі періодичні ремонти, необхідні для того, аби підтримувати нерухомість у придатному для проживання стані, зобов'язаний проводити орендодавець. Водночас він не має права підвищувати за це орендну плату, пише Idealista.

