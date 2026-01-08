Укр Рус
Понад тисяча людей ночували прямо в аеропорту: популярне місто скасувало 800 рейсів
8 січня, 13:48
Понад тисяча людей ночували прямо в аеропорту: популярне місто скасувало 800 рейсів

Марина Блохіна
Основні тези
  • Через снігопади та заморозки аеропорт Схіпгол в Амстердамі скасував щонайменше 800 рейсів, що змусило понад тисячу людей ночувати в аеропорту.
  • Подібні труднощі з транспортом спостерігаються і в Парижі, де було скасовано близько 140 рейсів через шторм Горетті.

Сніг та лід й надалі спричиняють хаос у подорожах по всій Європі, та особливо постраждав великий аеропорт у популярній столиці.

Аеропорт Схіпгол – це один з найбільш навантажених авіаційних вузлів Європи поряд з Амстердамом, що у Нідерландах. Та через снігопад та заморозки, що не припиняються вже кілька днів, там довелося скасувати принаймні 800 рейсів – а тисяча людей ночували прямо в аеропорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian

Що відомо про скасування рейсів у Схіпголі?

У середу аеропорт Схіпгол, один з найбільш навантажених у Європі, скасував щонайменше 800 рейсів. Речник аеропорту повідомив, що це "виняткова ситуація". Та через це приблизно тисячі людей довелося провести ніч в аеропорту, і там встановили сотні ліжок, а також забезпечили мандрівників подушками, ковдрами, напоями та їжею. 

Скасування рейсів відбуваються ще з понеділка – тоді не полетіли 450 літаків, а у вівторок – 455. 

Пасажири, що постраждали через збої у роботі аеропорту, попри значні незручності, не матимуть права на компенсацію, адже негода класифікується як "надзвичайна обставина". Втім, авіакомпанії все ще мають запропонувати повне відшкодування чи перебронювання на наступний доступний рейс. А ось ті люди, що були змушені залишитися в аеропорту через візові обмеження, отримають ваучери на харчування та можливість проживання у готелі, пише Express

В решті Нідерландів погода також спричинила чимало проблем – багато шкіл стояли закриті, а влада закликала людей працювати з дому. 

Де ще негода вплинула на транспорт?

Близько 100 рейсів також було скасовано у Парижі в аеропорту Шарля де Голля. Ще 40 рейсів довелося скасувати в Орлі через шторм Горетті, що насувається з атлантичного узбережжя. А метеорологічна служба країни попереджає, що більша частина країни вже перебуває у стані готовності до снігопаду та ожеледиці. 

Влада вже попередила мешканців Паризького району уникати непотрібних поїздок та за можливості працювати з дому. 

Що ще слід знати туристам?