Для українців в Польщі діють нові правила: на виїзд дають всього 30 днів

У Польщі вже у березні 2026 року припинив дію спеціальний закон, що надавав преференції українцям – а відтак їх розглядатимуть нарівні з іншими іноземцями.

Документ, що скасовує рішення про преференції для українських біженців, президент Польщі Кароль Навроцький підписав ще 19 лютого, пише Polska agencja prasowa. А ось діяти він почав з 5 березня 2026 року.

Що змінилося для українців у Польщі?

Вже з березня 2026 року в Польщі громадян України розглядають нарівні з іншими іноземцями. І згідно з загальними правилами, особа, якій скасували дозвіл на проживання чи відмовили у наданні статусу біженця, змушена покинути країну протягом 30 календарних днів.

А ось ігнорування цієї вимоги загрожує примусовою депортацією, а також забороною в'їзду до всієї Шенгенської зони на досить тривалий період. Порушників будуть вносити до загальноєвропейської інформаційної системи.

Та це не єдина зміна, що очікує на українців, пише "Експерт". Зокрема, очікувати варто й скорочення виплат та обмеження підтримки. Ось основні нововведення:

строк подання заяви на реєстрацію PESEL UKR скорочено до 30 днів після в'їзду до Польщі;

соціальні виплати тісно прив'язані до рівня інтеграції українців – навчання чи працевлаштування;

фінансову підтримку на житло та харчування зберігають за собою лише найбільш вразливі категорії населення.

Та попри скасування спецзакону, українці все ще мають право легально перебувати у Польщі до 4 березня 2027 року, аж поки триватиме тимчасовий захист у ЄС.

Що ще слід знати українцям у Польщі?