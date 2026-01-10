У Польщі обрали слово року: до нього має стосунок Україна

Інститут польської мови Варшавського університету та Фундація польської мови обрали слово 2025 року, і воно досить незвичне.

Рішення щодо польського слова року ухвалювала комісія журналістів та лінгвістів. Також окремо відбулося голосування серед інтернет-користувачів. Вони обрали слово "космос". А ось фахівці надали перевагу слову "дрон", пише 24 Канал з посиланням на RMF24.

Що відомо про слово року у Польщі?

За підсумками журі до трійки лідерів потрапили також слова "космос" та "вето". Але саме слово "дрон", за підсумками професора Єжи Бральчика, стало символом минулого року, адже воно викликає тривогу та відображає основні суспільні теми.

Ця акція свідчить про те, про що ми думаємо. Вона показує наші головні проблеми, теми. Дрон став чимось тривожним. Ми вирішили, що він є символом минулого року,

– заявив він.

Також професор прокоментував друге слово, що було близьке до того, аби стати словом року – "вето". У польській культурній пам'яті, на його думку, воно має радше негативне забарвлення, що пов'язано з liberum veto, яке колись ускладнювало роботу країни.

А ось в інтернет-опитуванні участь взяли практично 1400 людей – і найбільше голосів отримало саме слово "космос", а вже після нього – два інші фіналісти.

Цікаво! Слово року у Польщі обирають вже 15 років поспіль. Мета цього конкурсу – це визначити слова, які найточніше передають головні теми та суспільні настрої року.

