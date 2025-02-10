Рекордний сніг в Японії – щоб пограти в сніжки, діти риють траншеї: відео з місця події
- У Японії спостерігалися рекордні снігопади, що перевищили середньосезонну норму в багатьох районах.
- Метеорологи закликають до обережності через можливі перебої в русі, відключення електроенергії та інші небезпеки.
У багатьох частинах Японії досі триває негода. Рекордні снігопади зафіксували в районах узбережжя Японського моря, а також на тихоокеанській стороні, де снігу зазвичай мало.
Кількість снігу перевищила середньосезонну норму у багатьох районах. Про це пише 24 Канал із посиланням на NHK.
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Яка ситуація в Японії
Японське метеорологічне агентство повідомляє, що від 3 лютого й до неділі сильний сніг випав у широких районах північної та західної Японії.
У вівторок в місті Обіхіро на сході Хоккайдо за 12 годин випало 120 сантиметрів снігу. Ця цифра є національним рекордом. А у селі Сіракава в префектурі Гіфу за 48 годин в середу випало 129 сантиметрів снігу – це найсильніший снігопад у тих краях з 1983 року.
У місті Ніігата теж побито рекорд – там випало 44 сантиметри снігу.
Тим часом у мережі з'явилося відео, як діти, які грають в сніжки, риють траншеї. На кадрах можна побачити, що снігу справді дуже багато.
Діти риють траншеї для гри в сніжки: дивіться відео
Очікується, що снігопади ще продовжаться в районах узбережжя Японського моря на півночі та сході Японії.
Метеорологи закликають місцевих жителів бути обережними через можливі перебої в русі, відключення електроенергії, повалення дерев та сходження лавин.