США посилили контроль: що змінилося для власників грін-карт уже з 26 грудня

З 26 грудня Міністерство внутрішньої безпеки США запровадило нові протоколи імміграційного контролю. Вони суттєво посилюють перевірки для негромадян країни. Зміни стосуються не лише власників тимчасових віз, а й законних постійних мешканців – власників грін-карт.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.

Які нові закони набрали чинності 26 грудня?

Ключовою новацією стало обов'язкове фотографування всіх негромадян США у кожному пункті в'їзду та виїзду з країни. Вперше ці вимоги поширюються і на ті категорії осіб, які раніше були звільнені від біометричних процедур, зокрема:

дітей до 14 років,

людей старших за 79 років.

Окрім фотофіксації, співробітники Митної та прикордонної служби США отримали право вимагати відбитки пальців і сканування райдужної оболонки ока для звірки даних зі Службою перевірки мандрівників.

За даними відомства, повне розгортання інтегрованої біометричної системи в усіх аеропортах і морських портах триватиме від трьох до п'яти років. Окремий блок нововведень стосується так званих країн підвищеного ризику. Посилені перевірки застосовуються до громадян 19 держав, серед яких:

Афганістан,

Іран,

Куба,

Венесуела,

Сирія,

Туркменістан.



США посилили контроль / Фото Unsplash

Що зміниться для власників грін-карт?

Як пише Business Standard, для власників грін-карт із цих країн передбачено додаткові співбесіди на кордоні та ретельний перегляд імміграційного статусу. Влада США пояснює ці кроки занепокоєнням щодо стандартів перевірки особи та надійності документів, які видаються в окремих державах.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США зазначають, що запровадження нової системи в'їзду-виїзду має на меті підвищення рівня національної безпеки та кращий контроль за міграційними потоками. Водночас експерти попереджають, що нові правила можуть призвести до затримок під час проходження прикордонного контролю та подовження строків розгляду імміграційних заяв.

