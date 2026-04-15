Супертайфун заблокував 2000 туристів у Тихому океані: руйнування значні

Супертайфун 5-ї категорії "Сінлаку" зі швидкістю 280 кілометрів на годину насувається на океанські острови та загрожує їм масштабними руйнуваннями та відключеннями електроенергії.

Цей стійкий циклон з вітрами, що сягають неймовірної швидкості, вже став найпотужнішим штормом сезону тропічних штормів у Тихому океані. І північні Маріанські острови Сайпан, Тініан, Рота, а також острів Гуам, розташовані прямо на його траєкторії, пише Express.

Що відомо про супертайфун Сінлаку?

Тайфун почав формуватися над західною частиною Тихого океану ще на початку квітня 2026 року та відтоді швидко посилювався, наближаючись до Маріанських островів, території Сполучених Штатів на схід від Філіппін. Тайфун приніс сильні вітри та інтенсивні дощі по всьому регіону, пише Copernicus.

Напередодні шторму усі рейси на острів та з нього скасували – і через це практично 2000 людей не змогли повернутися додому.

Серед жахливих наслідків негоди – перекинуті автомобілі, вирвані з корінням дерева та зірвані металеві дахи з будівель. І це лише незначна частка шкоди, якої стихія завдала Сайпану, найбільшому з островів у Маріанському архіпелазі.

Значна частина острова, і туристи у тому числі залишилися без електроенергії – наразі 43 000 осіб все ще не мають світла. Шторм обрушився на острів вночі, та станом на ранок середи жодних повідомлень про загиблих не надходило.

Наразі мер міста заявляє, що більшість доріг залишаються непроїзними, пише New York Times. Станом на 15 квітня тайфун вже віддаляється від островів та, очікується, ослабне найближчими днями. Втім, попередження щодо тайфуну залишається чинним для деяких частин Північних Маріанських островів – ланцюга островів, на якому проживає практично 50 000 людей.

