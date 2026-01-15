20 тисяч кілограмів: навіщо іспанці розкидають цукерки ну вулицях
Багато українців, що приїздять до Іспанії на відпочинок, навіть не підозрюють, що в цій країні існує неймовірна традиція, коли місцеві прямо на вулицях розкидають купу цукерок.
Українка, що вже більше року живе в Іспанії, помітила одну незвичну іспанську традицію, що незмінно тішить і дітей, і дорослих – в час, коли інші європейці вже відходять від Нового року і повертаються до роботи, в Іспанії продовжуються святкування, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.
Чому іспанці розсипають цукерки по вулицях?
Одне з головних свят в Іспанії, окрім Нового року – це Свято Трьох Королів, або ж Богоявлення, що святкують 6 січня. Так вшановують появу в історії людства Ісуса Христа, якому прийшли вклонитися три волхви.
До слова, в Іспанії це свято особливо люблять діти – адже в цій країні заведено дарувати основні подарунки не на Різдво чи на Новий рік, а саме на Богоявлення. Саме свято відбувається 6 січня, а ось 5 січня по усіх вулицях міста проходять святкові паради.
Цей парад називається Cabalgata – містом йде святкова хода із танцями, музикою, театральними сценками. Цього року було тринадцять карет, і розкидали близько 20 000 кілограмів цукерок,
– розповіла українка.
Як і минулого року, черед цукерок, що розкидали прямо на вулицях, знайшлося й чимало українських. За словами українки, дорослі також полюбляють це свято та готуються до нього завчасно: деякі купують місця у перших рядах за 20 – 30 євро, а діти обов'язково приходять з пакетами, щоб збирати солодощі. Деякі ловлять цукерки у відкриті парасолі.
Українка розповіла про Свято Трьох Королів в Іспанії: дивіться відео
Але цього року мене більше здивував не парад, а самі іспанці. Тому що всі цукерки, які падали біля них, вони віддавали моїй дитині в пакет. І навіть допомогли зловити м'яч,
– додала дівчина.
