Закордон Новини про життя за кордоном 20 000 кілограмів: навіщо іспанці розкидають цукерки ну вулицях
15 січня, 17:38
3
Оновлено - 17:42, 15 січня

20 тисяч кілограмів: навіщо іспанці розкидають цукерки ну вулицях

Марина Блохіна
Основні тези
  • В Іспанії під час Свята Трьох Королів, що відзначається 6 січня, проводять паради з розкиданням 20 000 кілограмів цукерок.
  • Цукерки розкидають під час святкової ходи Cabalgata, де діти збирають їх у пакети або парасолі, а дорослі займають місця в перших рядах за 20-30 євро.

Багато українців, що приїздять до Іспанії на відпочинок, навіть не підозрюють, що в цій країні існує неймовірна традиція, коли місцеві прямо на вулицях розкидають купу цукерок.

Українка, що вже більше року живе в Іспанії, помітила одну незвичну іспанську традицію, що незмінно тішить і дітей, і дорослих – в час, коли інші європейці вже відходять від Нового року і повертаються до роботи, в Іспанії продовжуються святкування, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.

Цікаво "Мене це дуже бісило": українка розкрила, чого навчилася за рік в Іспанії

Чому іспанці розсипають цукерки по вулицях?

Одне з головних свят в Іспанії, окрім Нового року – це Свято Трьох Королів, або ж Богоявлення, що святкують 6 січня. Так вшановують появу в історії людства Ісуса Христа, якому прийшли вклонитися три волхви. 

До слова, в Іспанії це свято особливо люблять діти – адже в цій країні заведено дарувати основні подарунки не на Різдво чи на Новий рік, а саме на Богоявлення. Саме свято відбувається 6 січня, а ось 5 січня по усіх вулицях міста проходять святкові паради.

Цей парад називається Cabalgata – містом йде святкова хода із танцями, музикою, театральними сценками. Цього року було тринадцять карет, і розкидали близько 20 000 кілограмів цукерок, 
– розповіла українка. 

Як і минулого року, черед цукерок, що розкидали прямо на вулицях, знайшлося й чимало українських. За словами українки, дорослі також полюбляють це свято та готуються до нього завчасно: деякі купують місця у перших рядах за 20 – 30 євро, а діти обов'язково приходять з пакетами, щоб збирати солодощі. Деякі ловлять цукерки у відкриті парасолі. 

Українка розповіла про Свято Трьох Королів в Іспанії: дивіться відео

Але цього року мене більше здивував не парад, а самі іспанці. Тому що всі цукерки, які падали біля них, вони віддавали моїй дитині в пакет. І навіть допомогли зловити м'яч, 
– додала дівчина. 

