"Не все так однозначно": українка порівняла ціни на продукти в Польщі та Україні

Українка, що живе у Польщі, вирішила порівняти ціни на базові продукти у цих країнах. Для чистоти експерименту вона обрала продуктову мережу, що працює в обох країнах.

Чимало людей помилково вважають, що ціни на продукти у Польщі нижчі, ніж в Україні – але українка поділилася, що це не так. Втім, і різниця не така, як може здатися, повідомляє bohdana.kondratenko.

Які ціни на продукти в Польщі та Україні?

Першим продуктом українка обрала солодку газовану воду – за півтора літра у Польщі потрібно віддати 106 гривень. А ось в Україні та ж пляшка коштує 55 гривень.

Ось ще кілька продуктів, які обрала дівчина:

упаковка сметани – 58 гривень, ціна як і в Україні;

пляшка молока – 47 – 53 гривні.

Українка порівняла ціни в Польщі та в Україні: дивіться відео

Але українку найбільше дивує те, що в Польщі пляшки стоять у пластикових упаковках, і потрібно самостійно діставати їх, аби купувати поштучно. М'ясо ж у Польщі коштує дорожче – упаковка курячого філе обійдеться в 350 гривень проти 250 в Україні.

А от з яйцями тут взагалі прикол. Окрім того, що яйця є різного розміру – типу L, M, тут яйця ще й діляться на, цитую: "знесла курка, яка була лише в сараї" і "знесла курка, яка була в сараї і виходила на вулицю". 10 яєць середнього розміру від звичайної курки – 126 гривень, а від вільної – 145,

– поділилася блогерка.

Мита картопля у Польщі коштує 97 гривень за 2,5 кілограма, а ось немита дешевша – 18 гривень за кілограм.

А ось вибір хліба у Польщі незвичний: білого є багато, а також багетів за 30 – 40 гривень, а ось житнього значно менше. Пів буханки чорного хліба українці обійшлося у 120 гривень.

Цікаво! Середня зарплата у Польщі складає 8187 злотих, тобто приблизно 2107 доларів, пише Remote People.

