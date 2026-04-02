У Швеції створили незвичний "IQ-шлях" для розвитку мозку

Швеція – це країна, що славиться і неймовірними містами, і прекрасною недоторканною природою. І тенденції сталого туризму починають все сильніше вкорінюватися у подорожі країною.

Так званий "селфі-туризм" заполонив кілька з надзвичайно популярних туристичних напрямків у світі: мандрівники годинами стоять у черзі, аби лише зробити фотографії на тлі відомих пам'яток. Водночас вони майже не взаємодіють з тим, на що спрямовують власні камери, пише Euronews. Для того, аби уникнути подібної проблеми у Швеції, відвідувачам Уппсали радять відкласти телефони геть.

Що варто знати про програму "IQ Tourism" у Швеції?

Уппсала – це університетське місто, що розташоване всього за 40 хвилин їзди на північ від Стокгольма. І замість того, аби спрямовувати туристів до найестетичніших пам'яток, що матимуть гарний вигляд на фото, місто використовує знак IQ, аби направити мандрівників до вражень, що відкривають "глибину та несподівані шари історії".

Ми хочемо, щоб цікавість була основною причиною подорожувати сюди,

– заявила керівниця маркетингового відділу Destination Uppsala.

Гелена Бовін вважає, що сталий туризм – це в тому числі перехід до подорожей, що зосереджуються на контекстах та значеннях, а не на викреслюванні локацій зі списку.

Цікаво! Університет Уппсали – найстаріший у Швеції, і його найвідомішого випускника знають, певно, усі – це Андерс Цельсій, саме той, що створив 100-градусний термометр у XVIII столітті, пише Visit Sweden. Водночас саме місто має наймолодше населення в країні, адже майже половина усіх людей там ще не досягли віку 30 років.

Ось де в Уппсалі можна насолодитися IQ-туризмом:

відвідати університетський музей з анатомічним театром XVII століття та численними науковими інструментами;

сходити до студентського кафе Ofvandahls Hovkonditori, що вперше відкрилося ще 1878 року;

побувати на кавовій фабриці Arrenius;

дослідити музей Гамла-Уппсала за містом, що побудований поблизу королівських курганів.

Також у рамках програми у місті створили пересувний оглядовий майданчик, що спрямовують на деталі, які більшість туристів у місті просто не помічає. Зокрема, з нього можна роздивитися скляну панель Уппсальського собору, що дає уявлення про його вигляд до реконструкції, бруківку біля Östgöta Nation, а також мініатюрні мишачі будиночки, що створили дві місцеві художниці.

Що ще слід знати туристам?