Так называемый "селфи-туризм" заполонил несколько из чрезвычайно популярных туристических направлений в мире: путешественники часами стоят в очереди, чтобы только сделать фотографии на фоне известных достопримечательностей. В то же время они почти не взаимодействуют с тем, на что направляют собственные камеры, пишет Euronews. Для того, чтобы избежать подобной проблемы в Швеции, посетителям Уппсалы советуют отложить телефоны прочь.

Что стоит знать о программе "IQ Tourism" в Швеции?

Уппсала – это университетский город, расположенный всего в 40 минутах езды к северу от Стокгольма. И вместо того, чтобы направлять туристов к самым эстетичным памятникам, что будут хорошо смотреться на фото, город использует знак IQ, чтобы направить путешественников к впечатлениям, что открывают "глубину и неожиданные слои истории".

Мы хотим, чтобы любопытство было основной причиной путешествовать сюда,

– заявила руководитель маркетингового отдела Destination Uppsala.

Гелена Бовин считает, что устойчивый туризм – это в том числе переход к путешествиям, что сосредотачиваются на контекстах и значениях, а не на вычеркивании локаций из списка.

Интересно! Университет Уппсалы – старейший в Швеции, и его самого известного выпускника знают, вероятно, все – это Андерс Цельсий, именно тот, что создал 100-градусный термометр в XVIII веке, пишет Visit Sweden. В то же время именно город имеет самое молодое население в стране, ведь почти половина всех людей там еще не достигли возраста 30 лет.

Вот где в Уппсале можно насладиться IQ-туризмом:

посетить университетский музей с анатомическим театром XVII века и многочисленными научными инструментами;

сходить в студенческое кафе Ofvandahls Hovkonditori, впервые открывшееся еще в 1878 году;

побывать на кофейной фабрике Arrenius;

исследовать музей Гамла-Уппсала за городом, построенный вблизи королевских курганов.

Также в рамках программы в городе создали передвижную смотровую площадку, что направляют на детали, которые большинство туристов в городе просто не замечает. В частности, из него можно рассмотреть стеклянную панель Уппсальского собора, что дает представление о его виде до реконструкции, брусчатку у Östgöta Nation, а также миниатюрные мышиные домики, что создали две местные художницы.

Что еще следует знать туристам?