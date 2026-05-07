Закордон Туризм Українку різко розвернули на кордоні з Польщею: причина здивувала навіть прикордонників
7 травня, 15:54
Альона Гогунська
Основні тези
  • Українку не пропустили до Польщі через перевезення шести та більше однакових упаковок таблеток без додаткових документів.
  • Польські прикордонники можуть перевіряти кількість ліків та наявність рецептурних препаратів для запобігання комерційного перевезення.
На польському кордоні продовжують виникати ситуації, які викликають подив у мандрівників. Цього разу українку не пропустили до Польща через звичайні таблетки у валізі.

Про інцидент розповіла українка Анна Кобзар на своїй сторінці у тіктоці.

Через що виникла проблема?

Жінка пояснила, що перевозила кілька упаковок таблеток, які придбала по акції. Ліки були запаковані комплектами по три штуки, однак у чеку кожна пачка вказувалася окремо. Під час перевірки польська прикордонниця звернула увагу на кількість препаратів і заявила, що перевозити шість і більше однакових упаковок не дозволено без додаткових пояснень або документів.

У результаті українку змусили повернутися назад до України. За словами Анни, ситуація стала для неї повною несподіванкою: 

Я цього не знала… Повернулась, ридала. Наші прикордонники сказали, що таке трапляється постійно, 
– сказала жінка.


Жінка перевозила кілька упаковок таблеток / Фото Pexels

Що було далі?

Після повернення жінка перерозподілила ліки та знову стала в чергу на проходження контролю. Цього разу вона потрапила до іншого польського інспектора. Анна розповіла, що новий прикордонник здивувався причині відмови у в'їзді та поставився до ситуації значно спокійніше.

За словами українки, чоловік лише уточнив, у чому була проблема, після чого пропустив її без додаткових перевірок багажу. 

Чому подібні ситуації трапляються?

Як мовиться на сайті уряду Польщі, під час перетину кордону прикордонники та митники можуть перевіряти: 

  • кількість ліків,
  • наявність рецептурних препаратів,
  • походження медикаментів,
  • ознаки комерційного перевезення.

Особливо уважно ставляться до великої кількості однакових упаковок, адже це можуть трактувати як спробу перевезення товару не для особистого користування. Водночас правила часто трактуються по-різному залежно від конкретного інспектора, через що мандрівники нерідко стикаються із суперечливими рішеннями. 

Як уникнути проблем?

Експерти радять перед поїздкою: 

  • не перевозити великі обсяги однакових ліків,
  • зберігати чеки та рецепти,
  • залишати препарати в оригінальних упаковках,
  • перевіряти митні правила країни в'їзду.

Особливо це стосується медикаментів, які можуть викликати підозру під час митного контролю.

Які продукти категорично не можна везти в Польщу?

Раніше ми писали, що у Польщі діють суворі правила ввезення харчових продуктів із країн поза ЄС, зокрема й з України. Найбільші обмеження стосуються продуктів тваринного походження, адже вони можуть становити ризик поширення хвороб серед людей і тварин. Під повною або майже повною забороною перебувають: 

  • м'ясо та будь-які м'ясні вироби – свіже м'ясо, ковбаси, сало, шинка, паштети, тушонка;
  • молочні продукти – молоко, сир, сметана, масло, йогурти, кефір;
  • домашні консерви та закрутки, якщо вони містять м'ясо або молочні компоненти;
  • продукти без заводського маркування або без оригінального пакування. 

Навіть невелика кількість таких продуктів у валізі може стати причиною конфіскації на кордоні, а в окремих випадках – штрафу.

