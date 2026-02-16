Українські біженці масово тікають з популярної країни ЄС: у чому причина
- Станом на початок лютого 2026 року понад 471 тисяча українців припинили реєстрацію в Німеччині, ймовірно, виїхавши з країни.
- Основні причини виїзду українців з Німеччини: мовний бар'єр, висока вартість життя, пошук кращих умов працевлаштування, переїзд до країн з теплішим кліматом.
Німеччина, яка від початку повномасштабної війни стала одним із головних центрів прихистку для українців, поступово втрачає частину біженців. Попри те, що країна прийняла понад 1,15 мільйона громадян України, майже пів мільйона з них за останні роки вже залишили Німеччину.
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини.
Що відомо про українських біженців у Німеччині?
Станом на початок лютого 2026 року у країні перебували понад 1,15 мільйона українців зі статусом тимчасового захисту. За офіційними даними, від 2022 року до кінця січня 2026-го понад 471 тисяча українців припинили реєстрацію в Центральному реєстрі іноземців.
Це означає, що вони більше не фігурують у державній системі обліку і, ймовірно, виїхали з країни. Структура української громади у Німеччині залишається типовою для хвилі біженців:
- близько 484 тисяч чоловіків, серед них понад 85 тисяч віком 18 – 26 років;
- приблизно 672 тисячі жінок;
- понад 300 тисяч дітей.
Експерти пояснюють це тим, що саме матері з дітьми стали найбільшою групою тих, хто потребував негайного захисту після початку війни.
Які умови отримують українці у Німеччині?
Українці можуть в'їжджати до Німеччини без візи і перебувати на території країни до 90 днів. Після цього більшість оформлює статус тимчасового захисту, який гарантує:
- право на проживання;
- соціальну допомогу;
- медичне страхування;
- доступ до освіти;
- можливість офіційно працювати без додаткових дозволів.
Статус тимчасового захисту у Європі наразі продовжений до березня 2027 року.
Українські біженці масово тікають з Німеччини / Фото Unsplash
Чому українці залишають Німеччину?
Попри значний рівень підтримки, багато біженців з часом вирішують змінити країну перебування. Серед основних причин виїзду називають:
- мовний бар'єр і складнощі інтеграції;
- високу вартість життя;
- пошук кращих умов працевлаштування;
- переїзд до країн із теплішим кліматом або зрозумілішими соціальними програмами.
Частина українців також повертається в Україну, особливо ті, хто має житло та роботу вдома.
Цікаво! Як пише видання Ukraine Pulse, у Німеччині оренда житла є однією з найбільших. Тож, для того, аби мати змогу забезпечити себе житлом і продуктами, потрібно заробляти від 1500 – 2000 євро на місяць.
В яких країнах Європи поменшало українських біженців?
Раніше ми писали, що у низці європейських країн помітили скорочення кількості українських біженців. Така тенденція спостерігається у країнах, які першими прийняли великі хвилі переселенців після початку повномасштабної війни, зокрема у:
- Польщі,
- Чехії,
- країнах Балтії.
Частина українців повертається додому, інші переїжджають далі на Захід у пошуках кращих умов праці, житла та довгострокових перспектив.