Франція спростила життя біженців – українці дякують за нові права: що змінилося

Франція оголосила про розширення прав українців, які перебувають під тимчасовим захистом. Мовиться про посилення підтримки та виплат для біженців.

Уряд офіційно ухвалив законопроєкт №596, який вже отримав підтримку обох палат парламенту. Що зміниться у Франції для українських біженців, розповідає 24 Канал із посиланням на Visit Ukraine.

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Що зміниться у Франції для українців у 2025-му

Українці-медики

Франція зробила важливий крок на підтримку українських медиків, ухваливши новий закон, який спрощує процес отримання дозволу на практику в країні.

Згідно з новим законодавством, медичні працівники більше не будуть стикатися зі складними процедурами визнання дипломів, що дозволить їм працювати за відповідними спеціальностями. Закон запроваджує статус "асоційованого стажера", який дозволяє фахівцям з країн, що не входять до ЄС, легально працювати у французьких медичних закладах.

Соціальні пільги

Вперше українці з тимчасовим захистом отримають доступ до соціальних виплат, які раніше були доступні лише біженцям. Мовиться про вразливі категорії:

допомога людям з інвалідністю (AAH);

персоналізована допомога літнім людям (APA);

житлова допомога та мінімальні соціальні виплати.

Також Франція виділить пакет бюджетної підтримки на загальну суму 328 мільйонів євро. Кошти призначені для різних ініціатив, включаючи забезпечення житлом, допомогу в оренді житла, інтеграційні програми та послуги соціальної підтримки.

Статус "нормального проживання"

Важливим законодавчим кроком стало прийняття нового закону, який прирівнює статус тимчасового захисту до статусу "нормального проживання". Ця зміна дозволяє особам, які перебувають під тимчасовим захистом, складати французький іспит на отримання водійських прав і легально реєструвати українські транспортні засоби без необхідності конвертувати свої наявні посвідчення водія.



Для українців у Франції запровадили нові зміни / Фото Unsplash

Чому ці зміни важливі

З моменту запровадження тимчасового захисту в березні 2022 року мільйони українців отримали право на легальне проживання в країнах ЄС. Однак, багато з них зіткнулися зі значними проблемами, зокрема з труднощами у працевлаштуванні, обмеженим доступом до соціальних виплат та перешкодами на шляху до адаптації.

Тому нові зміни до закону покликані розв'язати ці проблеми та сприяти більшій інтеграції українських біженців у Євросоюзі.

Також серед потенційних нововведень:

продовження терміну дії документів до 6 місяців (за прикладом Німеччини);

спрощення процедури делегування батьківських прав;

розширення курсів французької мови для професійної адаптації.

Попереду імплементація закону, запуск пілотних програм і подальше спрощення процедур.