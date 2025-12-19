Поїздку краще відкласти: українців терміново закликали не їхати до Молдови через Одещину

Ситуація на півдні України знову вплинула на можливості перетину кордону. МЗС України закликало громадян тимчасово утриматися від поїздок через пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні в Одеській області.

Причиною стали безпекові обмеження та ускладнення руху після російського удару безпілотниками по мосту через Дністер на трасі Одеса – Рені поблизу села Маяки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

Яка ситуація на кордоні з Молдовою?

За даними відомства, після атаки було тимчасово змінено режим роботи низки пунктів пропуску. Зокрема, у пункті Маяки-Удобне – Паланка наразі дозволений лише виїзд з України до Молдови для всіх типів автомобілів.

Аналогічні обмеження діють і в пункті Старокозаче – Тудора: виїзд з України до Молдови дозволений без обмежень, тоді як в'їзд з молдовського боку можливий лише для транспорту, що прямує у напрямку Білгород-Дністровського.

Де ще є ускладнення руху?

Молдовська сторона також повідомила про значне перевантаження пункту пропуску Могилів-Подільський – Отач, у зв'язку з чим рекомендовано переорієнтувати пасажирські та вантажні перевезення на альтернативні маршрути.

Зокрема, мовиться про пункти:

Мамалига – Крива та Сокиряни – Окниця на кордоні з Чернівецькою областю,

а також Бронниця – Унгри на межі з Вінницькою областю.

У МЗС зазначили, що для подорожуючих поблизу пункту Маяки-Удобне – Паланка розгорнули тимчасовий мобільний табір, де можна отримати харчування та гарячі напої.



Українців терміново закликали не їхати до Молдови через Одещину / Фото Unsplash

Водночас у Державній прикордонній службі України нагадали, що через пошкодження інфраструктури призупинено рух трасою Одеса – Рені, що ускладнило доступ до низки пунктів пропуску на півдні Одещини.

Важливо! У разі виникнення надзвичайних ситуацій за кордоном або загрози життю чи здоров'ю українцям рекомендують звертатися до найближчих дипломатичних установ України або на цілодобову гарячу лінію МЗС.

Ситуацію на кордоні можна відстежити за допомогою сервісу єЧерга, який надає інформацію про завантаженість пунктів пропуску та черги для перетину. Це державний електронний сервіс, що дозволяє перевізникам і водіям планувати час перетину кордону, бачити статус своєї черги, реєструватися онлайн та оцінювати поточне навантаження на пропускні пункти без необхідності стояти в живій черзі – таким чином можна оперативно дивитися, де і скільки часу доведеться чекати перед перетином кордону.

Раніше ми писали, що українці, які подорожують до Польщі, повинні мати медичну страховку, інакше можуть зіткнутися з відмовою у в'їзді. Поліс для навчання, роботи або перебування в Польщі повинен мати мінімальне покриття в 30 000 євро і діяти щонайменше 3 місяці.