Причиной стали ограничения безопасности и осложнения движения после российского удара беспилотниками по мосту через Днестр на трассе Одесса – Рени вблизи села Маяки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

Какова ситуация на границе с Молдовой?

По данным ведомства, после атаки был временно изменен режим работы ряда пунктов пропуска. В частности, в пункте Маяки-Удобное – Паланка пока разрешен только выезд из Украины в Молдову для всех типов автомобилей.

Аналогичные ограничения действуют и в пункте Староказачье – Тудора: выезд из Украины в Молдову разрешен без ограничений, тогда как въезд с молдавской стороны возможен только для транспорта, следующего в направлении Белгород-Днестровского.

Где еще есть осложнения движения?

Молдавская сторона также сообщила о значительной перегрузке пункта пропуска Могилев-Подольский – Отач, в связи с чем рекомендовано переориентировать пассажирские и грузовые перевозки на альтернативные маршруты.

В частности, говорится о пунктах:

Мамалыга – Кривая и Сокиряны – Окница на границе с Черновицкой областью,

а также Бронница – Унгри на границе с Винницкой областью.

В МИД отметили, что для путешествующих вблизи пункта Маяки-Удобное – Паланка развернули временный мобильный лагерь, где можно получить питание и горячие напитки.



Украинцев срочно призвали не ехать в Молдову через Одесскую область / Фото Unsplash

В то же время в Государственной пограничной службе Украины напомнили, что из-за повреждения инфраструктуры приостановлено движение по трассе Одесса – Рени, что усложнило доступ к ряду пунктов пропуска на юге Одесской области.

Важно! В случае возникновения чрезвычайных ситуаций за рубежом или угрозы жизни или здоровью украинцам рекомендуют обращаться в ближайшие дипломатические учреждения Украины или на круглосуточную горячую линию МИД.

Ситуацию на границе можно отследить с помощью сервиса еЧерга, который предоставляет информацию о загруженности пунктов пропуска и очереди для пересечения. Это государственный электронный сервис, позволяющий перевозчикам и водителям планировать время пересечения границы, видеть статус своей очереди, регистрироваться онлайн и оценивать текущую нагрузку на пропускные пункты без необходимости стоять в живой очереди – таким образом можно оперативно смотреть, где и сколько времени придется ждать перед пересечением границы.

