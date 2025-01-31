Британія змінила правила для українських дітей-біженців

Уряд Великої Британії поновив правила для українських дітей щодо в’їзду в країну. Це рішення прийняли заради їхньої безпеки.

Уряд Великої Британії 31 січня вніс зміни до програми "Homes for Ukraine". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Міністерства житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування країни.

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Нові правила для українських дітей в Британії: що змінилося

Відтепер батьки або законні опікуни, які мають дозвіл на перебування у Великій Британії, можуть подати заявку на спонсорство своєї дитини в межах програми "Homes for Ukraine".

Якщо спонсором дитини виступають її батьки або законні опікуни, вона може отримати дозвіл на проживання у Великій Британії. Разом з тим їй надається: доступ до освіти, охорони здоров'я, пільг і працевлаштування відповідно до законодавства країни.

Однак у міністерстві зазначили, що для отримання дозволу дитина-заявник і батьки/спонсори повинні відповідати всім вимогам програми "Homes for Ukraine".