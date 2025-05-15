Уявіть, що ви в супі: між двома столицями Європи запустили рожевий вагон-холодник
- Литовська залізнична компанія представила унікальний дизайн поїзда Вільнюс – Рига з вагоном у стилі супу-холодника.
- Фестиваль рожевого супу відбудеться втретє у Вільнюсі 31 травня, квитки на потяг з рожевими вагонами можна придбати до 10 серпня.
Литовська залізнична компанія LTG Link разом з агентством Go Vilnius представили особливий дизайн поїзда Вільнюс – Рига. Один з вагонів потяга був унікально оформлений у стилі супу-холодника.
Спершу можна уявити, що пасажири перебувають у потягу з всесвіту Барбі, але, якщо придивитися – ілюстрації показують зовсім інше. Який вигляд має творчий вагон, показує 24 Канал з посиланням на Vilnius Pink Soup Fest.
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З Вільнюса до Риги ходитиме рожевий вагон-холодник
Фестиваль рожевого супу повертається до столиці Литви вже втретє, і зараз триває підготовка до цієї довгоочікуваної події. Цього року він відбудеться 31 травня і присвячений улюбленій литовській страві šaltibarščiai.
Саме з цієї нагоди країна запустила рожевий вагон у вигляді супа-холодника.
З Вільнюса до Риги ходитиме рожевий вагон-холодник / Фото LGT Link
Столики у рожевому вагоні-холоднику / Фото LGT Link
Квитки на потяг з рожевими вагонами можна придбати до 10 серпня на офіційному сайті перевізника.
Зацікавлені пасажири можуть вибрати поїзд з написом "Saltibarščių traukinys" і зарезервувати місце у другому вагоні.
Незвичайний дизайн для поїзда Вільнюс – Рига / Фото LGT Link
До слова, раніше відома компанія показала інтерактивні ілюмінатори для літаків.