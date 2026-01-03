Багатьом доведеться шукати роботу: що буде з виплатами для українців за кордоном у 2026 році

У 2026 році правила отримання виплат для українців за кордоном дещо зміняться. І стосуватимуться вони не лише фінансової допомоги. Кожна країна по‑своєму переглядає умови підтримки наших земляків, тому важливо знати, що і як буде діяти наступного року.

Що буде з виплатами для українців за кордоном у 2026 році?

Латвія скорочує виплати для українців у 2026 році

Латвійський уряд ухвалив рішення зменшити соціальну підтримку для українських біженців, починаючи з 2026 року.

Основні зміни включають:

Зниження розміру фінансових виплат, які надаються українцям у рамках державних програм підтримки.

Обмеження доступу до медичних пільг і транспортних субсидій, зокрема безплатного проїзду для біженців.

Збереження базових прав, як-от право на освіту для дітей та обов'язкове медичне страхування, але у скороченому форматі.

Таким чином, українці у Латвії повинні будуть адаптуватися до меншої фінансової підтримки та шукати додаткові джерела доходу або допомоги.



Польща продовжує підтримку, але востаннє

Польща вже кілька років надає спеціальну підтримку для українських біженців через спрощені процедури отримання дозволів на роботу та соціальні виплати. Уряд Польщі офіційно продовжив ці правила до 2026 року, але зазначає, що це остання можливість подовження.

Основні моменти:

Продовження спрощеного доступу до роботи та соціальної допомоги. Поступове планування переходу на стандартні програми, які діють для всіх резидентів, без спеціальних пільг. Для українців це означає, що після 2026 року можуть змінитися умови отримання допомоги, і частина пільг може бути скасована або скоригована.

Жорсткіші вимоги до виплат "800+" у Польщі з 2026

Програма "500+/800+" у Польщі передбачає соціальну допомогу на дітей. З 2026 року уряд запроваджує посилені перевірки для отримувачів цієї допомоги, зокрема:

Контроль легального проживання та документів, що підтверджують право на допомогу, для іноземців, у тому числі українців.

Перевірка доходів родини для підтвердження права на отримання виплати.

Суворіші адміністративні процедури, щоб запобігти зловживанням та невідповідності критеріям програми.

Це означає, що українці, які отримують "800+" на дітей, повинні будуть підготувати повний пакет документів і доводити своє право на допомогу відповідно до нових правил.



Німеччина готує реформу соціальних виплат

У 2026 році в Німеччині планується масштабна реформа соціальних виплат, відомих як Bürgergeld. Як пише Refugees Connect, основна мета змін – підвищити ефективність допомоги та заохотити отримувачів до активної участі в ринку праці.

Нові правила передбачають:

Жорсткіші вимоги щодо співпраці з центрами зайнятості.

Особи, які не виконують програми навчання або профорієнтаційних заходів, можуть отримувати зменшені виплати.

Перегляд критеріїв доходу та майна, що вплине на право на допомогу та її розмір.

Акцент на тимчасовій підтримці, щоб допомога слугувала стимулом до працевлаштування, а не довготривалої залежності від соціальних виплат.

Для українців, які проживають у Німеччині та отримують соціальну допомогу, це означає, що потрібно буде уважно дотримуватися правил участі у програмах зайнятості та відвідувати центри праці, інакше розмір виплат може бути скорочений.

Які зміни очікують українських біженців у інших країнах?