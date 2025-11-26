У Вірменії вирують масштабні лісові пожежі: четверту добу не вдається загасити вогонь

У Вірменії вже четверту добу тривають масштабні лісові пожежі, які охопили кілька регіонів країни. Зусилля вогнеборців, представників служби порятунку та небайдужих громадян поки не дають стабільних результатів.

Вогонь дедалі ширше охоплює ліси й суху траву, особливо в зонах зі старими сухими деревами. Більше про надзвичайну подію розкаже 24 Канал з посиланням на Public Radio of Armenia.

Дивіться також Священний храм на горі Фенхуан загорівся через необережність туриста

Що відомо про пожежу?

До гасіння залучили вогнеборців, спеціальну техніку, а також авіацію – вертольоти та дрони для скидання води та моніторингу. Гасіння ускладнюють складні погодні умови – спека та сухість. Через це вогонь поширюється надзвичайно швидко.

Перший осередок займання виявили 21 листопада на ділянці між селами Chambarak та Ttujur у регіоні Gegharkunik. Згодом пожежі спалахнули також в інших районах.

У Вірменії спалахнули масштабні лісові пожежі: дивіться відео

Чому спалахнула пожежа?

Як пише Asbarez, наразі правоохоронці та служби надзвичайних ситуацій не дають остаточних коментарів щодо причин займання – розслідування триває. Утім, офіційні служби вже звернулися до громадян з проханням не спалювати суху траву, листя чи залишки рослин, адже це створює додаткову загрозу нових вогнищ.

Місцева влада повідомляє, що на щастя, наразі жертв та постраждалих немає. Але пожежі вже завдали шкоди природі, знищивши великі лісові масиви. Це може негативно вплинути на екологічну ситуацію та господарську діяльність місцевих жителів.

Що відомо про інші пожежі у світі?