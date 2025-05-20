Скільки чоловіків незаконно виїхали з України: прикордонники назвали їхні способи

Прикордонники озвучили, скільки українських чоловіків незаконно виїхали з країни від початку повномасштабного вторгнення. Також стало відомо, скількох людей затримали під час спроби.

З початку 2022 року прикордонники затримали 30 тисяч людей, які намагалися незаконно виїхати з країни. Про це пише 24 Канал, посилаючись на повідомлення депутатки тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування можливих порушень законодавства під час оборони держави Юлії Яцик.

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Скільки чоловіків виїхали незаконно

За даними ДПСУ, від початку повномасштабної війни 44,9 тисячі чоловіків перетнули кордон незаконно.

Наразі органами досудового розслідування порушено більше ніж 7 тисяч кримінальних справ, хоч вироків суду наразі трохи більше ніж 400.

Як цим чоловікам вдалося виїхати з країни

Прикордонники розповіли про це під час засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України, яка була присвячена незаконному перетину кордону.

Вони повідомили, що порушники користувались такими способами:

Перетинали кордон за підробними документами. Зокрема про зняття з військового обліку, довідками ВЛК про непридатність, документам про статус багатодітного батька чи рішеннями судів про наявність на утриманні дітей, документів про статус здобувача вищої освіти за кордоном, про акторку у лікуванні (реабілітації) за кордоном тощо.

Йшли в обхід пунктів пропуску, без проходження прикордонного контролю.

Використовували другий паспорт іншої країни.

Перетинали лінію зіткнення, їхали на Росію через тимчасово окуповану територію, а вже звідти – в Європу.

Виїжджали через систему "Шлях" (як водій, який здійснює перевезення медичних та гуманітарних вантажів або водій з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів тощо).

Перетинали кордон на підставі листів державних та правоохоронних органів до Держприкордонслужби з клопотаннями щодо сприяння військовозобовʼязаним особам у перетині державного кордону.

Раніше ми розповідали, хто з чоловіків може виїжджати за кордон з України у 2025 році.