У Європі панікують: в курортному районі може статися виверження вулкана
- На Тенерифе зафіксували незвичну сейсмічну активність біля вулкана Тейде, що викликало занепокоєння про можливе виверження.
- Місцевий уряд запевняє, що виверження не станеться найближчим часом, але острів перебуває у стані підвищеної готовності.
Нещодавно на популярному курорті Європи, що відомий своїм вулканом, зафіксували "тривалий сигнал" та зміни у сейсмічній поведінці – і все це посилює занепокоєння щодо можливого виверження.
Тенерифе – це дуже популярний острів у Іспанії, що відомий горою Тейде, що водночас є і вулканом. І цього тижня під вулканом острова зафіксували незвичну сейсмічну подію – і вчені заявляють, що виверження відбудеться, пише Express.
Цікаво Популярний курорт в Італії штрафує на 500 євро за 1 річ: вона є в кожного туриста
Що слід знати про ймовірне виверження на Тенерифе?
Місцевий уряд Тенерифе намагається розвіяти занепокоєння щодо майбутнього виверження вулкана – попри те, що вчені переконані, що воно відбудеться, це точно не станеться найближчим часом, тож безпосередньої загрози немає.
Втім, за активністю вулкана постійно стежать, а координація з місцевими радами посилена – тож сам острів перебуває у безпрецедентній готовності. Президентка Кабільдо Роза Давіла заявила, що зростання сейсмічної активності, ймовірно, є результатом нарощування тиску в гідротермальній системі через закачування газу, а не через рух магми.
І та активність, що зафіксували біля вулкана, відрізняється від поведінки на Ель-Йєро та Ла-Пальмі. А сама гора Тейде перебуває під посиленою увагою ще й моменту, коли першу сейсмічну активність зафіксували у 2016 році.
Мета полягає в тому, щоб острів був максимально підготовлений. Зараз він підготовлений краще, ніж будь-коли,
– заявила Роза Давіла.
Втім, ніколи до вівторка цього тижня науковці ще не фіксували такого тривалого сигналу біля гори – попри те. що спостереження тривають вже десятиліття.
Раніше на Тенерифе вже проводилися навчання на випадок виверження вулкана – найбільші відбулися через кілька днів після "поверхневих" землетрусів, що зафіксували у вересні 2025 року, пише The Olive Press.
Що ще слід знати туристам в Іспанії?
На Майорці та Ібіці вже цього літа планують запровадити нові та жорсткі правила – таким чином хочуть боротися з надмірним туризмом на Канарських островах.
Окрім того, туристів та експатів дуже часто дивує зима в Іспанії – вона там зовсім не така тепла, як більшість людей уявляють. А на вулиці часто буває ще й тепліше, ніж в квартирах.