У Європі панікують: в курортному районі може статися виверження вулкана

Нещодавно на популярному курорті Європи, що відомий своїм вулканом, зафіксували "тривалий сигнал" та зміни у сейсмічній поведінці – і все це посилює занепокоєння щодо можливого виверження.

Тенерифе – це дуже популярний острів у Іспанії, що відомий горою Тейде, що водночас є і вулканом. І цього тижня під вулканом острова зафіксували незвичну сейсмічну подію – і вчені заявляють, що виверження відбудеться, пише Express.

Що слід знати про ймовірне виверження на Тенерифе?

Місцевий уряд Тенерифе намагається розвіяти занепокоєння щодо майбутнього виверження вулкана – попри те, що вчені переконані, що воно відбудеться, це точно не станеться найближчим часом, тож безпосередньої загрози немає.

Втім, за активністю вулкана постійно стежать, а координація з місцевими радами посилена – тож сам острів перебуває у безпрецедентній готовності. Президентка Кабільдо Роза Давіла заявила, що зростання сейсмічної активності, ймовірно, є результатом нарощування тиску в гідротермальній системі через закачування газу, а не через рух магми.

І та активність, що зафіксували біля вулкана, відрізняється від поведінки на Ель-Йєро та Ла-Пальмі. А сама гора Тейде перебуває під посиленою увагою ще й моменту, коли першу сейсмічну активність зафіксували у 2016 році.

Мета полягає в тому, щоб острів був максимально підготовлений. Зараз він підготовлений краще, ніж будь-коли,

– заявила Роза Давіла.

Втім, ніколи до вівторка цього тижня науковці ще не фіксували такого тривалого сигналу біля гори – попри те. що спостереження тривають вже десятиліття.

Раніше на Тенерифе вже проводилися навчання на випадок виверження вулкана – найбільші відбулися через кілька днів після "поверхневих" землетрусів, що зафіксували у вересні 2025 року, пише The Olive Press.

Що ще слід знати туристам в Іспанії?