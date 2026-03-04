Вони "прокляті", і їх пропускають: дивні правила підрахунку поверхів за кордоном

Якщо ви плануєте подорож за кордон, більше ніж кілька культурних звичок іноземців можуть застати зненацька. І навіть така дрібничка, як підрахунок поверхів, різниться від країни до країни.

Якщо ви забронювали номер на, скажімо, п'ятому поверсі у готелі, на ділі це може бути як п'ятий, так і четвертий чи шостий поверх – адже тут все дуже сильно залежить від того, в якій країні ви перебуваєте, пише Vivid Maps.

Як у різних країнах підраховують поверхи?

Якщо ви їдете до США чи до Канади, перейматися не потрібно – поверхи там рахують так само як і в Україні. Тобто перший поверх – це справді перший, а другий – це другий. Втім, в Сполучених Штатах може виникнути інша плутанина: дуже часто у багатоповерхівках просто пропускають тринадцятий поверх через забобони щодо цього числа.

А це значить, що тринадцятий поверх може бути підписаний як чотирнадцятий.

Тим часом під час подорожей багатьма країнами Європи плутанини може стати навіть більше: у Великій Британії, Франції, Німеччині та Італії перший поверх – це ground floor, rez-de-chaussée чи Erdgeschoss – тобто нижній поверх, поверх на рівні землі. Його умовно можна вважати нульовим – а ось другий поверх вважається першим і так далі.

Якщо ви подорожуєте до Азії, слід приготуватися до того, що там може не бути четвертого поверху – після третього одразу ж починається п'ятий. Це також пов'язано із забобоном, адже 4 – це "нещасливе" число. Окрім того, у мандаринській мові слово, що означає число 4, звучить дуже подібно до слова, що означає "смерть". А в багатьох висотних будівлях Китаю тільки на четвертому поверсі не зупиняються: натомість в ліфті ви не зустрінете ані кнопки з 14-м, 24-м, 34-м поверхами тощо, пише Medium.

До речі, в Малайзії через забобони побоюються не лише числа 4, але й цифри 13 – і в будівлях цієї країни часто бракує обох поверхів.

У країнах Латинської Америки правила нумерації дуже різні і залежать від кожної конкретної країни: деякі використовують європейську модель, а інші – американську. В Африці ж нумерація може залежати від колоніального минулого країни та культурних впливів. А великі та сучасні будівлі можуть навіть використовувати різні системи нумерації для різних частин однієї будівлі – і це тільки сильніше ускладнює розуміння правил.

Що ще слід знати туристам, що подорожують за кордон?