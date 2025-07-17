Вигідно знати кожному пасажиру: в які дні в Укрзалізниці найдешевші квитки – їх всього 2

Відповідно до чинного законодавства, ціни на квитки Укрзалізниці коливаються залежно від кількох факторів, зокрема сезону, дня тижня, типу поїзда та класу вагона. Попри ці коливання, певні дні залишаються особливо вигідними для мандрівників.

І сьогодні 24 Канал з посиланням на наказ Міністерства інфраструктури України, в якому прописані відповідні правила, розповідає саме про такі дні. Тоді купівля квитків вважається найвигіднішою.

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Коли в УЗ найвигідніше купувати квитки?

Ціни на квитки суттєво змінюються протягом року під впливом системи коефіцієнтів. Наприклад, у новорічний період, з 25 по 31 грудня, спостерігаються найвищі ціни, коли застосовується коефіцієнт 1,1. Так, ціна квитка становить 1 100 гривень при базовому тарифі 1 000 гривень. І навпаки, на кінець січня, а саме з 21 по 31 січня, припадають найнижчі ціни, з коефіцієнтом 0,85, який знижує вартість проїзду до 850 гривень.

Крім того, день тижня, в який пасажири обирають поїздку, також впливає на ціну квитка, додаючи ще один рівень варіативності до структури тарифів.

Коефіцієнти регулювання вартості проїзду по днях тижня:

вівторок і середа – найдешевші дні (коефіцієнт 0,9);

п'ятниця і неділя – найдорожчі (1,1);

понеділок, четвер і субота – стандартна ціна (1,0).

Але для поїздів "Інтерсіті+" діють окремі коефіцієнти:

понеділок, вівторок та середа – звичайна ціна (1,0);

четвер і субота – дешевше (0,9);

п'ятниця і неділя – дорожче (1,1).

Також мандрівники можуть скористатися знижкою 10% на квитки на поїзди "Інтерсіті+" при купівлі квитків в обидва боки одразу.