Не знають, що таке запізнення: яка країна є найпунктуальнішою в Європі

У Європі пунктуальність давно стала частиною культури – але деякі країни значно випереджають інших за точністю у транспорті та повсякденному житті.

Нові дослідження та статистика Forum Business Travel показують: лідерами стабільно залишаються держави Північної та Центральної Європи.

Хто найпунктуальніший у Європі?

За даними європейських досліджень транспорту та авіаперевезень, до найпунктуальніших країн належать:

Норвегія,

Швеція,

Данія,

Естонія.

Саме ці країни демонструють найвищі показники своєчасності авіарейсів – понад 75 – 80% прибуттів без значних затримок.



Які країни є лідерами за пунктуальністю поїздів?

Якщо оцінювати залізничний транспорт, картина дещо інша. За даними Європейської комісії, серед країн ЄС найкращі результати показали:

Нідерланди – близько 88% поїздів прибувають вчасно,

Бельгія,

Болгарія,

Данія,

Іспанія.

У середньому по ЄС показник пунктуальності становить близько 87%. Окремо варто відзначити Швейцарія – її часто називають еталоном точності, адже поїзди там курсують "як годинник".

Чому саме ці країни?

Експерти пояснюють високу пунктуальність кількома факторами:

інвестиції в інфраструктуру;

чітке планування транспортних систем;

культурне ставлення до часу як до цінності.

Зокрема, у країнах Північної Європи поширене так зване "лінійне сприйняття часу", коли запізнення вважається неповагою до інших. Не всі країни демонструють високі результати. Наприклад, у Німеччина останніми роками фіксують проблеми із затримками поїздів через перевантажену інфраструктуру та недофінансування.

