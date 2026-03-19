Укр Рус
Закордон Туризм Не знають, що таке запізнення: яка країна є найпунктуальнішою в Європі
19 березня, 22:05
2

Альона Гогунська
Основні тези
  • Норвегія, Швеція, Данія та Естонія є найпунктуальнішими країнами Європи за авіаперевезеннями, з понад 75-80% рейсів без значних затримок.
  • Нідерланди, Бельгія, Болгарія, Данія та Іспанія лідирують за пунктуальністю залізничного транспорту в ЄС, з Нідерландами на рівні близько 88% вчасних прибуттів.

У Європі пунктуальність давно стала частиною культури – але деякі країни значно випереджають інших за точністю у транспорті та повсякденному житті.

Нові дослідження та статистика Forum Business Travel показують: лідерами стабільно залишаються держави Північної та Центральної Європи. 

Хто найпунктуальніший у Європі?

За даними європейських досліджень транспорту та авіаперевезень, до найпунктуальніших країн належать: 

  • Норвегія,
  • Швеція,
  • Данія,
  • Естонія.

Саме ці країни демонструють найвищі показники своєчасності авіарейсів – понад 75 – 80% прибуттів без значних затримок. 


Яка країна є найпунктуальнішою в Європі / Фото Unsplash

Які країни є лідерами за пунктуальністю поїздів?

Якщо оцінювати залізничний транспорт, картина дещо інша. За даними Європейської комісії, серед країн ЄС найкращі результати показали: 

  • Нідерланди – близько 88% поїздів прибувають вчасно,
  • Бельгія,
  • Болгарія,
  • Данія,
  • Іспанія.

У середньому по ЄС показник пунктуальності становить близько 87%. Окремо варто відзначити Швейцарія – її часто називають еталоном точності, адже поїзди там курсують "як годинник". 

Чому саме ці країни?

Експерти пояснюють високу пунктуальність кількома факторами: 

  • інвестиції в інфраструктуру;
  • чітке планування транспортних систем;
  • культурне ставлення до часу як до цінності. 

Зокрема, у країнах Північної Європи поширене так зване "лінійне сприйняття часу", коли запізнення вважається неповагою до інших. Не всі країни демонструють високі результати. Наприклад, у Німеччина останніми роками фіксують проблеми із затримками поїздів через перевантажену інфраструктуру та недофінансування. 

Яка країна вважається найщасливішою у світі?

Фінляндія знову очолила глобальний рейтинг щастя і вже дев'ятий рік поспіль утримує статус найщасливішої країни у світі. Такі дані наводяться у щорічному World Happiness Report, який оцінює рівень добробуту населення у 147 країнах.

Експерти пояснюють стабільне лідерство Фінляндії поєднанням кількох факторів: 

  • високий рівень довіри до державних інституцій,
  • розвинена система соціального захисту,
  • якісна освіта та медицина,
  • а також низький рівень корупції. 

Важливу роль відіграє і загальна соціальна рівність, коли різниця між доходами громадян є відносно невеликою.