Названо найсильніші паспорти світу: на якому місці опинилася Україна

Цьогорічний індекс сили паспортів має досить несподівані результати. Попри те, що домінують там європейські країни, три держави з Азії також пробилися у першу п'ятірку.

Індекс паспортів показує, скільки напрямків власники того чи іншого паспорту можуть відвідати без попереднього подання заявки на візу, і він існує вже 20 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Які паспорти найсильніші у світі?

Попри те, що до першої десятки за силою паспортів згідно з Henley Passport Index потрапили аж 30 європейських країн, Сінгапур вже другий рік поспіль утримує перше місце. А ось друге місце між собою поділили ще дві азійські країни – Японія та Південна Корея. Громадяни обох цих країн можуть відвідати безвізово 188 держав, а ось мешканці Сінгапуру – 192.

Третє місце посіли одразу п'ять європейських країн, що мають безвізовий доступ до 186 країн світу – Данія, Люксембург, Іспанія, Швеція та Швейцарія. Зовсім трохи відстають Австрія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Ірландія, Нідерланди та Норвегія – ці країни мають доступ до 185 країн без візи.

Замкнули п'ятірку лідерів Угорщина, Словаччина, Словенія, Португалія та Об'єднані Арабські Емірати.

Які країни Європи мають найслабші паспорти?

30 європейських країн потрапили до першої десятки, але деякі ще значно відстають. Власники паспортів Білорусі мають безвізовий доступ до 79 країн, що ставить їх на 60-те місце, а ось громадяни Косова без візи можуть відвідати тільки 81 країн. Попри те, що до середнього світового показника Косово ще далеко, за останні 10 років воно піднялося у рейтингу на 38 позицій.

Цікаво! Паспорт України замикає тридцятку лідерів і за останній рік піднявся на дві позиції. Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи до 143 країн.

