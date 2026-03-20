8 обов'язкових фраз перед поїздкою до Чехії: їх варто вивчити
- Перед поїздкою до Чехії варто вивчити кілька основних фраз чеською мовою, таких як "Dekuji", "Prosím", "Dobry den", "Na Shledanou", "Kde je toaleta?", "Platit, prosim", "Mluvíš anglicky?", та "Nemluvím česky".
Прага вже багато років поспіль визнається одним з найкращих європейських міст для відвідування. Тут поєднується усе: смачна їжа, історія, неймовірні культура та архітектура.
Перед тим, як сідати у потяг чи автобус, не завадить вивчити всього кілька фраз чеською мовою: це наповнить відпустку новими барвами та допоможе значно простіше орієнтуватися у незнайомій країні, пише Culture Trip.
Які фрази чеською мовою варто вивчити?
Dekuji – Дякую
Чехи дуже часто кажуть "дякую", тож вивчити це слово точно буде незайвим.
Prosím – Будь ласка, дякую (і багато іншого)
Prosím – це неймовірне чеське слово, що має багато різних перекладів, і найближчим з них буде слово "прошу". Це й будь ласка, і дякую – але також його можна використати, коли передаєте комусь предмет, або коли не розчули запитання чи репліку.
Dobry den та Na Shledanou – Добрий день та до побачення
Всього два привітання чеською допоможуть краще порозумітися з місцевими, пише Preply.
Kde je toaleta? – Де розташований туалет?
Рано чи пізно під час подорожі доведеться поставити це запитання, і краще не покладатися на те, що ваш співрозмовник знатиме англійську.
Platit, prosim – Рахунок, будь ласка
Після того як ви пообідаєте в закладі, ця проста фраза допоможе без проблем розрахуватися.
Mluvíš anglicky? – Ви говорите англійською?
Попри те, що англійська мова зазвичай поширена повсюди, де скупчуються туристи, далеко не всі нею розмовляють. І якщо вам потрібна допомога, вважається ввічливим спершу запитати, чи людина знає цю мову.
Nemluvím česky – Я не розмовляю чеською
Якщо хтось заговорив до вас чеською, краще одразу повідомити людину, що ви її не розумієте.
Dobry – Гаразд
Важливе слово у будь-якій поїздці, і вивчити його через співзвучність з українською дуже просто.
Що ще потрібно знати туристам?
