Тікають з них: у цих 4 країнах Європи українських біженців поменшало

Наприкінці 2025 року статус тимчасового захисту мали 4,35 мільйонів українців – і це 98,4% від усіх іноземців, що мають цей статус.

Протягом останнього місяця кількість біженців з України в ЄС збільшилася на 24 657 осіб – тобто на 0,6%, пише Євростат.

В яких країнах Європи біженців побільшало?

З 2022 року найбільше біженців прийняли такі три країни:

Німеччина – 1 250 620 людей;

Польща 00 969 240;

Чехія – 393 055 осіб.

Відтак Німеччина прийняла 28,7% від загальної кількості українських біженців у ЄС. За останній місяць також найбільше українців приїхали саме до Німеччини – зокрема 9 620 осіб. Також популярність мали Іспанія (2235 людей) та Румунія (2160 осіб).

Водночас Чехія має найбільшу кількість українців на тисячу осіб місцевого населення – 36, пише Forbes.

З яких країн ЄС українці їдуть?

А ось в чотирьох несподіваних країнах кількість українців за останній місяць зменшилася. Зокрема, найбільше біженців поїхали з:

Франція – 1250 українців;

Естонія – 470 осіб;

Латвія – 160;

Бельгія – 60 осіб.

