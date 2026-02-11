Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном Тікають з них: у цих 4 країнах Європи українських біженців поменшало
11 лютого, 15:58
2

Тікають з них: у цих 4 країнах Європи українських біженців поменшало

Марина Блохіна
Основні тези
  • Станом на кінець 2025 року 4,35 мільйонів українців мали статус тимчасового захисту в ЄС.
  • Кількість українських біженців зменшилася у Франції, Естонії, Латвії та Бельгії протягом останнього місяця.

Наприкінці 2025 року статус тимчасового захисту мали 4,35 мільйонів українців – і це 98,4% від усіх іноземців, що мають цей статус.

Протягом останнього місяця кількість біженців з України в ЄС збільшилася на 24 657 осіб – тобто на 0,6%, пише Євростат

Цікаво Черги можуть зникнути: Україна відкриває новий пункт пропуску

В яких країнах Європи біженців побільшало?

З 2022 року найбільше біженців прийняли такі три країни:

  • Німеччина – 1 250 620 людей;
  • Польща 00 969 240;
  • Чехія – 393 055 осіб. 
   

Відтак Німеччина прийняла 28,7% від загальної кількості українських біженців у ЄС. За останній місяць також найбільше українців приїхали саме до Німеччини – зокрема 9 620 осіб. Також популярність мали Іспанія (2235 людей) та Румунія (2160 осіб). 

Водночас Чехія має найбільшу кількість українців на тисячу осіб місцевого населення – 36, пише Forbes

З яких країн ЄС українці їдуть?

А ось в чотирьох несподіваних країнах кількість українців за останній місяць зменшилася. Зокрема, найбільше біженців поїхали з:

  • Франція – 1250 українців;
  • Естонія – 470 осіб;
  • Латвія – 160;
  • Бельгія – 60 осіб. 

Що ще потрібно знати українцям за кордоном?