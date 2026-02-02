Населення більше, ніж в Україні: ось яке місто найбільш густонаселене у світі

Швидка урбанізація, що відбувається в усьому світі, означає, що населення великих міст постійно зростає. І Токіо, що донедавна обіймало звання найбільш густонаселеного міста у світі, вже втратило перше місце.

У 2025 році нове оцінювання ООН з використанням інших критеріїв показало, що Джакарта, столиця Індонезії, є найбільш густонаселеним містом світу – наразі там живе 42 мільйони людей, пише The Guardian.

Цікаво "Я не чекаю, поки когось уб'ють": через поведінку туристів закривають популярну пам'ятку

Яке місто є найбільш густозаселеним містом у світі?

Раніше Токіо, з його населенням у 33 мільйони людей, вважалося містом з найбільшою кількістю людей. Втім, нові критерії ООН не лише посунули столицю Японії з першого місця, але перемістили її не на другу, а на третю позицію.

Натомість перші дві посіли Джакарта (42 мільйони людей) та Дакка, столиця Бангладеш (37 мільйонів).

Прогнозується також, що через 25 років позиція Токіо зміниться знову: з третього міста столиця Японії опуститься на сьоме, адже переживає скорочення населення – за чверть століття воно складатиме приблизно 31 мільйон.

Зміна рейтингу – це результат нової методології, що більш послідовно категоризує міста, селища та сільські райони. Згідно з новим звітом, кількість людей, що живуть у містах, з 1950 року зросла більш ніж удвічі. Тоді міські жителі становили приблизно 20% від населення світу, що загалом складало 2,5 мільярда людей.

А ось прогнози на 2050 рік показують, що дві третини світового приросту населення припадатимуть на міста, а більша частина решти третини – на містечка.

Зросла й кількість мегаполісів, в яких проживають принаймні 10 мільйонів мешканців. 1975 року таких нараховувалося 8, а ось у 2025 – вже 33, пише Forbes. Понад половина з усіх цих мегаполісів розташовані в Азії – і в десятці найбільш густозаселених міст світу єдине не азійське – це столиця Єгипту Каїр.

Що ще потрібно знати туристам?