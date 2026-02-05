Укр Рус
Закордон Туризм Цей тип валізи найчастіше крадуть в аеропортах: не купуйте їх
5 лютого, 13:06
3

Цей тип валізи найчастіше крадуть в аеропортах: не купуйте їх

Марина Блохіна
Основні тези
  • Експерти радять уникати валіз, які виглядають дорогими або мають яскраві кольори, щоб не привертати увагу злодіїв в аеропортах.
  • Яскраві валізи легко знайти після приземлення, але вони також стають помітнішими для потенційних крадіїв.

Подорож літаком – це завжди стрес. Але важко уявити собі ситуацію гіршу, ніж прибути на омріяну відпустку та виявити, що вашу валізу з усіма речами викрали.

На щастя, уникнути крадіжки валізи під час подорожі простіше, ніж може здатися: потрібно лише уникати одного типу валіз, який дуже часто приваблює злодіїв, пише Express

Цікаво Як орендувати житло в Іспанії: повний гайд від українки

Які валізи крадуть найчастіше в аеропортах?

Подорожі й відпустки – це досить дороге задоволення. І останнє, чого хочеться під час поїздки – так це щоб валіза загубилася чи була вкрадена. Втім, експерт з безпеки попереджає, що чимало людей роблять одну помилку з багажем, що просто-таки сигналізує злодіям про те, що ваша валіза варта крадіжки. 

Окремі дані багажної галузі та авіакомпаній показують, що майже кожна 20-та сумка на рейсах або втрачається, або крадеться. І важливий при цьому не вміст вашої валізи, а те, як вона виглядає зовні. 

В цьому випадку найкраще, що ви можете зробити – це злитися з натовпом. Навіть якщо ви купили підроблений дизайнерський багаж, це наражає вас на небезпеку. Адже якщо валіза має дорогий вигляд, існує чимала ймовірність, що й одяг всередині дизайнерський та вартий перепродажу, пише Mirror

Мандрівники часто помилково вірять, що купівля дорогого багажу гарантує кращий захист для речей. І, звісно, якісні валізи можуть витримати грубе поводження в аеропорту – але поза межами літака це може зіграти з вами дурний жарт. І не тільки очевидні дизайнерські бренди сигналізують, що валіза варта крадіжки: також експерт радить уникати яскравих кольорів. 

Яскраву валізу легше знайти після приземлення, але це також допоможе злодіям легше помітити валізу та вкрасти її. 

Що ще варто знати туристам?

  • Італієць розкрив 10 очевидних помилок, які роблять туристи у цій країні. І кілька з них можуть серйозно зіпсувати досвід подорожі. 

  • Окрім того, лоукостер Ryanair попереджає, що в ручну поклажу не можна класти один дуже популярний взимку предмет. 