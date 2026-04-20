Вже в червні: в Україні запрацює система "єЧерга" для легкових автомобілів

В Україні планують оновити систему "єЧерга", розширивши її використання для легкових автомобілів, а також удосконаливши функціонал для вантажного транспорту й автобусів. Запис у чергу стане доступним через Дію, а також через сайт і мобільний застосунок "єЧерги".

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України, а також очільник відомства Олексій Кулеба.

Як зміниться процес перетину кордону?

Олексій Кулеба пояснив, що оновлення сервісу передбачає два напрямки: запуск електронної черги для легкових авто та нові функції для вантажівок і автобусів.

Запуск черги для легкових авто планується вже в червні.

Для громадян це означає, що запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через Дію, сайт і мобільний застосунок єЧерги. Скористатися сервісом зможуть як українці, так і іноземці,

– пояснив міністр.

Також планується впровадження автоматичної перевірки страхового поліса "Зелена картка" для всіх видів транспорту.

Для вантажних перевезень передбачено впорядкування системи пріоритетного проїзду, зокрема інтеграцію з митними документами Т1 і книжками МДП, а також забезпечення пріоритету для авторизованих економічних операторів.

Ще одним нововведенням стане одноразове використання документів для нерегулярних перевезень, зокрема сторінок журналу Interbus або дозволів на перевезення. Це дозволить уникнути повторного використання документів у системі.

єЧерга вже довела свою ефективність: понад 3 млн перетинів кордону вантажівками та автобусами за онлайн-записом. Наступний етап – розширити сервіс для приватних авто і водночас посилити функціонал для бізнесу,

– підсумував Кулеба.

