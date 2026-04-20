Вже в червні: в Україні запрацює система "єЧерга" для легкових автомобілів
- Мінрозвитку України планує запустити електронну чергу для легкових авто через Дію, сайт і мобільний застосунок "єЧерги".
- Також передбачено впровадження автоматичної перевірки "Зеленої картки" та вдосконалення пріоритетного проїзду для вантажівок з інтеграцією митних документів.
В Україні планують оновити систему "єЧерга", розширивши її використання для легкових автомобілів, а також удосконаливши функціонал для вантажного транспорту й автобусів. Запис у чергу стане доступним через Дію, а також через сайт і мобільний застосунок "єЧерги".
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України, а також очільник відомства Олексій Кулеба.
Як зміниться процес перетину кордону?
Олексій Кулеба пояснив, що оновлення сервісу передбачає два напрямки: запуск електронної черги для легкових авто та нові функції для вантажівок і автобусів.
Запуск черги для легкових авто планується вже в червні.
Для громадян це означає, що запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через Дію, сайт і мобільний застосунок єЧерги. Скористатися сервісом зможуть як українці, так і іноземці,
– пояснив міністр.
Також планується впровадження автоматичної перевірки страхового поліса "Зелена картка" для всіх видів транспорту.
Для вантажних перевезень передбачено впорядкування системи пріоритетного проїзду, зокрема інтеграцію з митними документами Т1 і книжками МДП, а також забезпечення пріоритету для авторизованих економічних операторів.
Ще одним нововведенням стане одноразове використання документів для нерегулярних перевезень, зокрема сторінок журналу Interbus або дозволів на перевезення. Це дозволить уникнути повторного використання документів у системі.
єЧерга вже довела свою ефективність: понад 3 млн перетинів кордону вантажівками та автобусами за онлайн-записом. Наступний етап – розширити сервіс для приватних авто і водночас посилити функціонал для бізнесу,
– підсумував Кулеба.
Чи дійсно на пунктах пропуску є ТЦК?
Нещодавно народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко заявив, що бували випадки, коли чоловіків, яких депортували з-за кордону, в Україні одразу "зустрічали" ТЦК.
У коментарі 24 Каналу речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що Україна не отримує інформацію про те, коли когось з її громадян депортують. Країна, яка має намір депортувати українця, не зобов'язана про це повідомляти Україну.
За його словами, представники ТЦК не перебувають в українських пунктах пропуску. Водночас, якщо громадянин України перебуває в розшуку та відображається в системі "Оберіг", під час прикордонного контролю відповідно до законодавства таких осіб можуть передавати до поліції.