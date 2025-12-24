Пляжні ігри, гучномовці та куріння: ось за що можна отримати штраф на Майорці з 2026

Майорка – це неймовірно популярний курорт, до якого стікаються мільйони туристів щороку. Втім, не всі знають про нові правила на острові, через які можна отримати чималий штраф за досить, на перший погляд, невинні дії.

Перед тим як планувати омріяну подорож за кордон, завжди слід перевірити, що заборонено у тій чи іншій країні. Наприклад, на іспанській Майорці є чимало правил, про які туристи можуть навіть не здогадуватися – аж поки їм не випишуть штраф, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

Що заборонено туристам на Майорці?

Мандрівники, що відправляться до Пуерто-Сольєр вже наступного літа, зіштовхнуться з набагато суворішими обмеженнями: місцева влада представила плани щодо зменшення деструктивної поведінки на пляжі.

І крім того, що під забороною опинилися пляжні колонки та імпровізовані дискотеки, штраф можна й отримати за деякі спортивні ігри. Нові правила забороняють теніс, футбол та волейбол, якщо вони заважають іншим. Також у відведених для купання місцях не можна грати у водні види спорту, як-от водне поло тощо.

Також під забороною вже зовсім скоро може опинитися уся вулична торгівля, а торговцям, які порушать правила, доведеться сплатити чималі штрафи. Незначні порушення обійдуться у 750 євро, серйозні – в 1500, а надзвичайно серйозні призведуть до штрафу аж у 3000 євро.

Окрім того, в запланованих заборонах згадуються також гучномовці, радіо та будь-які інші звукові пристрої – це розширює чинні правила Балеарських островів, що вже забороняють ночівлю на пляжі та кемпінг.

Також в Іспанії вже існує чимало правил щодо заборони на куріння та вейпінг у громадських місцях – зокрема й на пляжах, пише Euronews.

Протягом останніх років Майорка переживає чималий тиск через надмірний туризм – щороку курорти відвідують мільйони мандрівників, і місцева влада намагається запровадити заходи для того, аби зменшити вплив туризму на місцевих мешканців.

Та нові пропозиції та заборони вже викликали чимало критики з боку Соціалістичної партії міста – її речник Жауме Матеу переконаний, що попри те, що погану поведінку слід стримувати, але заходи не мають бути надто жорсткими. А туристи та місцеві повинні мати змогу вільно відпочивати на пляжі, не обтяжені надто суворими правилами.

