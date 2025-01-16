Для тих, хто виїхав: Україна впроваджує за кордоном "осередки єдності"

Україна хоче зберегти зв'язок зі своєю громадою, яка виїхала з країни. Президент анонсував, що невдовзі за кордоном з'являться осередки підтримки українців.

"Осередки єдності" створять у країнах, де багато українців. Зокрема у Польщі та Німеччині. Про це Володимир Зеленський повідомив на пресконференції у Варшаві 15 січня, повідомляє 24 Канал.

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За кордоном працюватимуть unity hubs

Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорив підтримку наших громадян, які перебувають у Польщі, зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.

Сьогодні говорили про наших людей тут, в Польщі. Про підтримку для них від Польщі, про збереження зв’язків української громади й української держави… І ми започатковуємо роботу осередків підтримки українців за кордоном – unity hubs. Такі осередки єдності будуть і в Польщі, будуть і в Німеччині, і в інших країнах, де є наші люди,

– повідомив Зеленський.

Президент поки що не уточнив, чим саме займатимуться "осередки єдності". Принагідно він подякував Польщі за повагу та увагу до України та українців.