Глава Міністерства національної єдності Олексій Чернишов розповів, що за кордоном наразі перебувають приблизно до 30 мільйонів українців. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Що буде з виплатами для українців у різних країнах у 2025 році

Українців за кордоном майже стільки ж, скільки в Україні

Під час візиту до Польщі Олексій Чернишов розповів, що, за різними оцінками, за кордоном зараз проживають 25 – 30 мільйонів українців. Тоді як в Україні залишилися 33 мільйони громадян.

Його дані свідчать про те, що за кордон виїхала майже половина країни. Включно з тими, які перебували за межами країни ще до лютого 2022 року.

Ми нація 60 мільйонів українців. Це дуже важливий сигнал для всіх і ми повинні створити й запропонувати такі умови, щоб українці поверталися додому, а ті, хто залишається за кордоном, продовжували не втрачати зв'язок з Україною і працювати на її благо і її майбутнього,

– сказав Чернишов.

Чиновник повідомив, що на тлі цієї статистики Міністерство національної єдності починає запроваджувати широку стратегію національної єдності, ідентичності та множинного громадянства. На його думку, вона дасть змогу повернути українців додому.