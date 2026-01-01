Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном 3 найбільші мінуси життя в Чехії від українки: більшість і не здогадуються
1 січня, 19:33
2

3 найбільші мінуси життя в Чехії від українки: більшість і не здогадуються

Марина Блохіна
Основні тези
  • Основні недоліки життя в Чехії для українців включають дороге житло, низьку якість обслуговування та довгі черги до лікарів.
  • Переваги включають схожість мови, зручне розташування у Європі та схожий менталітет, що полегшує адаптацію.

Українка, що живе в Чехії, розкрила, що їй подобається та не подобається у цій країні. Адже життя там підійде далеко не всім. –

Чехія – це дуже популярна країна, де зараз живе чимало українців. Втім, не всі перед переїздом знають про основні недоліки та переваги, повідомляє 24 Канал з посиланням на svyrydka

Цікаво "Не кожному це підходить": українка розкрила плюси та мінуси життя в Іспанії

Які є мінуси у Чехії?

Перший недолік для українки – це "невиправдано дороге" житло. Причому чимало коштує не лише купівля, але й оренда. Також не подобається дівчині якість обслуговування у Чехії. Вона вважає, що в Українці сфера послуг розвинена набагато краще. 

І третій недолік – це медицина. Походу до потрібного лікаря в країні можна чекати дуже довго, а для того, аби туди зрештою потрапити, слід вичекати чималі черги. 

Українка розповіла про недоліки Чехії: дивіться відео

Які у Чехії є переваги?

Значний плюс для українців, що переїжджають до Чехії – це те, що мова досить схожа, а значить, її не так складно зрозуміти та вивчити. Окрім того, Чехія дуже зручно розташована у самому центрі Європи. Звідти не тільки не дуже далеко їхати до України, але й загалом зручно подорожувати практично у будь-якому напрямку. 

І останній, але не менш вагомий плюс для дівчини – це схожий до українського менталітет, а це робить адаптацію у Чехії набагато простішою. 

Що ще розповідають українці за кордоном?

  • Українка, що живе в Бельгії, розкритикувала цю маленьку країну. Вона поділилася, що там чимало бюрократії, і для важливих завдань завжди слід наймати юриста, а також розповіла, що на вулицях часто смердить. 

  • Тим часом українка у Німеччині розкрила 5 несподіваних плюсів цієї країни, про які багато хто навіть не підозрює. 