Комфортне життя без розкоші: скільки українка витрачає на життя в Тенерифе

Українка, що переїхала на Тенерифе, поділилася, наскільки дорого насправді жити на цьому курортному острові.

Чимало людей мріють провести відпустку в Іспанії, а Тенерифе – це один з найбільш популярних курортів країни. Втім, життя там може виявитися дорогим – і українка, що переїхала на острів, поділилася, скільки витрачає за місяць, повідомляє 24 Канал з посиланням на tenerifeetravel.

Які витрати на Тенерифе?

Українка розкрила свій місячний бюджет на Тенерифе "без прикрас" – і на житло на цьому райському острові вона витрачає 850 євро. Також близько 50 євро йде додатково на оплату комунальних послуг.

Без машини обійтися на острові досить складно, але українка не має власної автівки, натомість орендує її. Вартість оренди – 400 євро на місяць. Продукти й побутові речі обходяться у 450 євро.

Українка розкрила витрати на Тенерифе: дивіться відео

До кафе та закладів дівчина ходить не дуже часто, тож ця стаття витрат забирає всього 100 євро.

Шопінг – 200, і непередбачувані витрати – мінімум 100 євро,

– поділилася блогерка.

В підсумку для комфортного життя на Тенерифе без розкоші дівчині вистачає 2150 євро.

