Українка розкрила найкраще місто Іспанії для життя: про нього мало хто знає

Іспанія – це надзвичайно популярна серед українців країна. Одні хочуть провести там відпустку, а ось інші планують переїзд.

Українка, що переїхала до Іспанії, переконана, що їй пощастило жити у найкращому місті країни.

Яке місто Іспанії найкраще підходить для життя?

Українка переконана, що найкраще місто Іспанії – це не Мадрид, не Барселона та навіть не Валенсія. У цьому місті температура навіть взимку не опускається нижче, ніж до 15 градусів, а ціни досить невисокі, тож кімнату можна орендувати всього за 350 євро – і там навіть можна жити з котом.

Та найбільша перевага іспанського міста для українки – це те, що воно розташоване на березі Атлантичного океану.

Немає нічого кращого у цьому житті, ніж зустріти захід сонця на березі океану. Така романтика,

– поділилася українка.

Втім, дівчина все ж зазначила, що погода у цьому місті може бути досить мінливою – часом йдуть дощі, тож краще завжди мати під рукою парасольку. Іспанці, що живуть у місті, дуже розслаблені – і українка помітила, що й сама переймає їхній настрій.

Українка розповіла про найкраще місто Іспанії:

У місті постійно відбуваються чудові вечірки, є чимало закладів зі смачною їжею, а саме місто досить компактне, аби практично будь-куди можна було дістатися пішки.

15 хвилин до центру міста, а потім ще 15 – і ти вже на океані. І це все про моє улюблене місто Ла-Корунья,

– розповіла дівчина.

