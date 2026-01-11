Українка розкрила найкраще місто Іспанії для життя: про нього мало хто знає
- Українка, що переїхала до Іспанії, вважає, що знайшла найкраще місто для життя в цій країні.
- Вона поділилася своїм досвідом з 24 Каналом, посилаючись на zlatarybas.
Іспанія – це надзвичайно популярна серед українців країна. Одні хочуть провести там відпустку, а ось інші планують переїзд.
Українка, що переїхала до Іспанії, переконана, що їй пощастило жити у найкращому місті країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на zlatarybas.
Цікаво "Можуть поцупити телефон чи машину": про ці недоліки Іспанії більшість людей і не здогадуються
Яке місто Іспанії найкраще підходить для життя?
Українка переконана, що найкраще місто Іспанії – це не Мадрид, не Барселона та навіть не Валенсія. У цьому місті температура навіть взимку не опускається нижче, ніж до 15 градусів, а ціни досить невисокі, тож кімнату можна орендувати всього за 350 євро – і там навіть можна жити з котом.
Та найбільша перевага іспанського міста для українки – це те, що воно розташоване на березі Атлантичного океану.
Немає нічого кращого у цьому житті, ніж зустріти захід сонця на березі океану. Така романтика,
– поділилася українка.
Втім, дівчина все ж зазначила, що погода у цьому місті може бути досить мінливою – часом йдуть дощі, тож краще завжди мати під рукою парасольку. Іспанці, що живуть у місті, дуже розслаблені – і українка помітила, що й сама переймає їхній настрій.
Українка розповіла про найкраще місто Іспанії: дивіться відео
У місті постійно відбуваються чудові вечірки, є чимало закладів зі смачною їжею, а саме місто досить компактне, аби практично будь-куди можна було дістатися пішки.
15 хвилин до центру міста, а потім ще 15 – і ти вже на океані. І це все про моє улюблене місто Ла-Корунья,
– розповіла дівчина.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Але не бракує в Іспанії і мінусів. Українка, що живе у цій країні, розповіла про 5 недоліків Іспанії, про які туристи навіть не здогадуються. І один з них – це дуже велика бюрократія.
А все ж чимало людей щороку переїздять до Іспанії – і українка розкрила, чому це відбувається. Вона переконана, що справа не лише у кліматі.