7 січня, 16:06
"Я ніколи не замикаю квартиру": українка розкрила плюси дуже популярної країни Європи

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка, яка живе в Німеччині, зазначила, що орендарів офіційно прописують в квартирі, що забезпечує їхню захищеність законом.
  • Серед переваг життя в Німеччині: чудові дороги, можливість дешево купувати речі через eBay, сортування сміття, правила для собачників та висока безпека.

Українка, що живе в Німеччині, розкрила несподівані переваги життя у цій країні – і про чимало з них туристи навіть не підозрюють.

Німеччина – це країна Європи, де наразі проживає найбільше українців. І недарма – адже там пропонують соціальну допомогу, а також країна може похвалитися ще кількома несподіваними перевагами, повідомляє 24 Канал з посиланням на moskalenko_viki

Цікаво Статистика жахає: омбудсман назвав, скільки людей насправді виїхали за кордон

Які є переваги життя у Німеччині?

Перший плюс Німеччини для українки – це те, що в цій країні орендарів офіційно прописують у квартирі.

Ти законом захищений, бо закон на стороні того, хто бере в оренду квартиру, і нас просто так ніхто ногою не пхне звідси, 
– поділилася жінка. 

Ще одна велика перевага – це чудові дороги, їздити якими для українки – одне задоволення. Наступний плюс, про який чимало людей не замислюються перед переїздом – це можливість легко купувати речі через eBay. Там можна знайти і житло, і меблі, і будь-які речі домашнього вжитку за не дуже високими цінами. 

Люди віддають речі безкоштовно. Ніхто не тримається за ці речі, ніхто не хоче продати якусь радянську шафу за 5 000 гривень, 
– додала українка. 

Українці дуже подобається, що в Німеччині можна задешево купити і меблі, і техніку, і будь-які інші речі. 

Українка розповіла про життя у Німеччині: дивіться відео

Наступна перевага – це сортування сміття. Блогерка вважає, що це нескладно, але є користь і для екології, і для людей. Розповіла жінка й про правила для собачників – у Німеччині під час прогулянок з домашніми улюбленцями за ними потрібно обов'язково прибирати, інакше можна отримати штраф. 

І найбільша перевага – це безпека. 

Ми живемо у невеликому містечку, тут дуже-дуже безпечно. Наші велосипеди стоять біля хати – п'ять великів стоїть, ніхто їх не чіпає. Я ніколи не замикаю квартиру, коли уходжу, вона завжди в нас відкрита. І я не переживаю, що хтось в тебе щось вкраде, 
– поділилася українка. 

