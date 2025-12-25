Українка розкрила несподіваний мінус життя у Португалії: туристи й не здогадуються

Українка, що живе у Португалії, розповіла про один дуже несподіваний недолік країни, про який навіть не здогадуються люди, що приїздять до країни на відпочинок.

Португалія – це неймовірна тепла країна, що славиться своїми курортами. Втім, українка, що живе там вже протягом певного часу, поділилася, що один з основних мінусів Португалії – це саме клімат, повідомляє 24 Канал з посиланням на olha.van.life.

Чому клімат Португалії підійде не для всіх?

Для багатьох людей скарги на клімат Португалії можуть звучати дивно – адже ця країна відома приморськими курортами та теплом.

Влітку прикольно – особливо якщо ми кажемо про якісь міста вздовж узбережжя, там завжди плюс-мінус прохолодно, зазвичай температура десь 25 градусів,

– поділилася українка.

Втім, взимку погода повністю змінюється – і зимувати у Португалії, особливо, якщо в квартирі немає опалення, дуже складно.

Українка розповіла про зиму у Португалії: дивіться відео

Пліснява, холодно, постійно дощить. Дуже часто тут ще й вікна бувають такі, ніби з картонки зроблені – і просто все продувається,

– поскаржилася блогерка.

Обігрів квартири у Португалії – це непросте завдання, особливо у випадку, якщо вона велика. Але найбільший мінус, на думку українки – це те, що зима у Португалії "депресивна", адже там зовсім не випадає снігу.

