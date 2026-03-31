Закордон Новини про життя за кордоном "Всюди хочуть обманути": українка розповіла про мінуси популярної країни
31 березня, 19:47
Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка Юлія, яка переїхала до Аланії в Туреччині, зазначила, що літо дуже спекотне, а зима дощова та вітряна, і попередила про часті обмани в магазинах та на ринках.
  • Вона також зауважила на стрімке зростання цін, яке стало для неї несподіванкою, зазначивши, що товари можуть подорожчати на 50% за тиждень.

Українка Юлія переїхала до Туреччини понад рік тому, і за цей час збагнула, що мінусів у цій країні для неї більше, аніж переваг. Тож вона попередила тих, хто також планує переїзд, про можливі складнощі.

Туреччина – це популярна країна для відпочинку серед українців, але деякі мріють і про те, аби пожити біля моря, тож переїжджають туди назавжди. Ось тільки більшість навіть не здогадуються, що саме їх очікує там, повідомляє juliya.ivanovaa.

Цікаво Більшість людей цим незадоволені: чи переходять на літній час у Європі

Які є мінуси життя у Туреччині?

Українка переїхала до Аланії у Туреччині вже понад рік тому та попереджає, що найкращий період для перебування там – це осінь та весна. А ось літо й зима вже зовсім не такі комфортні: влітку дуже спекотно, а ось взимку дощить й дмуть вітри.

   

Блогерка зауважила й одну очевидну перевагу Туреччини: постійний доступ до моря та басейнів. Для жінки це був дуже важливий плюс під час вибору країни для переїзду – втім, він, на жаль, не перекриває багатьох недоліків. 

Вас всюди хочуть обманути, куди б ви не пішли – будь-то супермаркет з фіксованими цінами, будь-то базар чи якась державна структура. Це мені звичайно тут дуже сильно не подобається, 
– поділилася українка. 

Ще один пункт, який став для неї несподіванкою – це ціни, і зокрема їхній стрімкий ріст.Жінка зауважила, що коли вона приїхала торік, більшість речей були вдвічі, а в деяких випадках навіть втричі дешевші. 

Це дуже видно на одному товарі: сьогодні він може коштувати 50 лір, наприклад, а через тиждень він вже 75, 
– додала вона. 

До слова, наразі вартість життя у Туреччині на одну людину складає 563 євро на місяць, не рахуючи оренди, пише Numbeo

Українка переїхала до Аланії з Відня, і тому ціни не є для неї дуже критичною проблемою, адже австрійська столиця в рази дорожча. Втім, залишатися у Туреччині жінка не планує – вона помітила, що недоліки дуже переважують переваги. 

Що ще розповідають українці за кордоном?

  • Українка розповіла, чому переїхала до В'єтнаму – виявляється, ця країна може похвалитися несподіваними перевагами порівняно навіть з країнами ЄС. І основною з них є, звичайно ж, ціни. 

  • Тим часом українка, що жила у США, розкрила, чому повернулася до Києва. Серед причин – дорога медична допомога та безпека. 