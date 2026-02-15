На вулиці тепліше, ніж вдома: в цій країні Європи зима холодніша, ніж усі думають
- Українка, що переїхала в Іспанію, виявила, що зими там холодніші, ніж очікувалося, і температура може опускатися до 4 градусів.
- Багато квартир в Іспанії не мають опалення, і через тонкі стіни в приміщеннях може бути холодніше, ніж на вулиці.
Українка, що переїхала в Іспанію, очікувала, що зими у країні м'які та теплі – але реальність її неабияк здивувала.
Чимало людей переїжджають в Іспанію, аби жити у кліматі з 300 сонячними днями у році – і вірять, що зима в країні не надто відрізняється від літа. Втім, це не так, повідомляє daridari.n.
Яка насправді зима в Іспанії?
Українка, що переїхала до Іспанії, спершу думала, що взимку там буде дуже тепло – тому й не брала з собою багато теплого одягу. Втім, це виявилося великою помилкою – адже зрештою їй знадобилися не лише кофти та штани, але й пальто, шарф, рукавиці та шапка.
Та насправді взимку і восени тут доволі холодно. Температура опускається до 4 градусів, а через тонкі стіни та вікна в квартирі ще холодніше, ніж на вулиці,
– поділилася дівчина.
Окрім того, в Іспанії більшість квартир не мають опалення – тож в будинках може бути страшенна холоднеча, пише Euro Weekly News. Не допомагає і те, що в багатьох іспанських квартирах кладуть плитку на підлогу, а взимку вона дуже швидко стає холодною.
Українка розповіла про зими в Іспанії: дивіться відео
Водночас іспанці, за словами українки, легко мерзнуть і починають вдягати куртки ще тоді, коли на вулиці тримається температура +20.
