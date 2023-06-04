Найсуворіший запобіжний захід: українці обурені рішенням суду щодо охоронця укриття в Києві

Голосіївський районний суд 3 червня обрав запобіжні заходи обвинуваченим у справі про загибель людей біля зачиненого укриття в одній з поліклінік міста Київ. Найсуворіше рішення винесли 62-річному охоронцю медичного закладу – 2 місяці перебування у СІЗО.

Українських громадян обурило це рішення суду, адже, на їхню думку, крайнім знову зробили людину, що виконувала обов'язки керівництва. Що саме говорять українці про призначені запобіжні заходи, розбирався 24 Канал.

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Українці здивовані рішенням суду щодо охоронця укриття

У соціальних мережах українські громадяни відкрито критикували рішення, яке постановив суд охоронцю зачиненого укриття в Києві. Так, головна редакторка видання UAnimals Людмила Смоляр зазначила, що вона відчувала сильні емоції після відео з зали засідань.

Давненько мене так не тіпало, як від цього репортажу із зали суду,

– наголосила вона.

Народна обраниця з партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко сказала, що їй шкода охоронця, адже він "єдиний, хто взяв на себе провину.

"Призначати крайніх – це дуже низько та підло для влади! Через тиждень цю історію забудуть, а дід сидітиме", – зазначила вона.

Народний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук так само не погодився з рішенням суду, додавши, що охоронець "єдиним визнав свою провину.

Чи справедливо охоронцю сидіти поки чиновники перекладають вину один на одного?

– спитав народний обранець.

А журналістка Ірина Андрейців взагалі запропонувала створити петицію на захист охоронця укриття Віктора Мошкіна. За її словами, цю справу неможливо читати "зціпивши зуби".

Українські активісти нарікають на провину влади

Українці також говорять у мережі, що подібна ситуація могла трапитися в будь-якому регіоні нашої країни, адже влада не слідкувала за доступністю укриттів для громадян. Активіст та військовий Олег Симороз підкреслив, що вина повністю лягає на очільників столиці.

"Не охоронець тут крайній, а мер, який прийняв рішення щодо відкривання/закривання та привів хаос", – зазначив він.

Військовий медик з "Вовків Да Вінчі" та депутатка Київради Анна Михайлова наголосила, що проблема з зачиненими укриттями наявна по всій столиці.

Аналогічна ситуація могла трапитись будь-де. Відсторонімо усіх голів РДА. Або, може, міського голову?

– наголосила вона.

Активістка також закликала українців долучитись до флешмобу "Відкрий укриття", самостійно публікуючи стан бомбосховищ у мережі.

Що відомо про справу охоронця зачиненого укриття у Києві