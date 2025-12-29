Залужний планує залишити посаду посла у Великій Британії, – ЗМІ

Посол України у Великій Британії Залужний планує залишити свою дипломатичну посаду на початку 2026 року. Він може повернутись до Києва вже в січні.

Про це повідомляє Radio NV посилаючись на джерела у політичних та дипломатичних колах, пише 24 Канал.

Коли Залужний може залишити диппосаду?

За інформацією видання, про своє рішення залишити посаду посла України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив Володимиру Зеленському ще кілька тижнів тому, під час останнього візиту до Києва.

Вони з президентом обговорювали різні посади для Залужного, від прем'єра – до голови Офісу президента, але він на той момент зацікавленості не виявив,

– зазначають джерела ЗМІ.

Відомо, що Залужний раніше розглядав можливість стати послом у США або повернутись на посаду головнокомандувача ЗСУ, втім остаточне рішення ще не ухвалено. Наразі питання зміни посла у США не обговорюється.

Ймовірно, ексголовнокомандувач ЗСУ планує повернутись до Києва й може оголосити про це вже 4 – 5 січня, якщо його наміри залишаться незмінними.

Наразі пресслужба посольства України у Великій Британії офіційної інформації щодо цього не надала.

Що відомо про призначення на дипломатичну службу Валерія Залужного?