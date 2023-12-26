Плюс 500 тисяч воїнів, відстрочка, звільнення зі служби: головні заяви Залужного про мобілізацію

Напередодні, ввечері 25 грудня, у Верховній Раді зареєстрували два нові законопроєкти. Зокрема, про мобілізацію і проходження військової служби, а також про посилення відповідальності за військові правопорушення. Усі ці питання прокоментував Валерій Залужний.

Головнокомандувач прокоментував запит на мобілізацію 400 – 500 тисяч осіб, відповів, чи робили відповідні подання ЗСУ та Генштаб, висловився щодо вручення електронних повісток, демобілізації тощо. Головне зібрав 24 Канал.

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Запит на мобілізацію 400 – 500 тисяч осіб

Валерій Залужний заявив, що військове командування "не робило жодного запиту на якісь цифри". Наголосив, що воно продовжує виконувати функцію захисту своєї держави.

Головком зазначив, що командування формує запити на боєприпаси, зброю і на людський ресурс для того, щоб вести бойові дії. Додав, що це робиться на постійній основі. Однак, уточнив генерал, якимось окремим форматом, окремим заходом або на Кабмін, або на Верховну Раду командування такого не здійснює.

Також наголосив, що військове командування здійснює свої повноваження відповідно до того функціоналу, яким наділене.

Ми цю цифру сформували відповідно і на наступний рік. Вона, звісно, враховує покриття поточного некомплекту, який виник, формуванню нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можемо ми зазнати упродовж наступного року,

– сказав Залужний.

Додав, що озвучувати, яка цифра стосується того чи іншого підрозділу, не може, адже це – військова таємниця.

Під час пресконференції 19 грудня Володимир Зеленський заявив, що військові запропонували мобілізувати додатково до 450 – 500 тисяч людей

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Не одномоментна мобілізація

Валерій Залужний наголосив, що не озвучує цифру у 400 чи 500 тисяч, натомість говорить про "загальну потребу".

Ця потреба, звісно, розбита на певні періоди. Хтось буде мобілізований у січні, а хтось навіть у грудні,

– пояснив Головнокомандувач ЗСУ.

Також зауважив, що у 2023 році мобілізаційні процеси відбувалися за такою ж схемою. Додав, що так відбуватиметься й у 2024-му.

Головком розповів, що наразі Україна може одночасно готувати до 10 бригад. Наголосив, що згоден з будь-якими ініціативами, які навіть підвищують відповідальність за потрапляння людини на фронт непідготовленою.

"Такого бути не може. У нас є чудова можливість використовувати як наші можливості, так і можливості наших партнерів. Вони приділяють підготовці наших військ велику увагу", – сказав Залужний.

Додав, що армії потрібні люди, які можуть виконувати бойові завдання.

Що стосується молоді від 18 до 25 років, знову ж таки, повторюся про те, що я хочу, щоб у військо приходили люди, які можуть виконувати бойове завдання. Це дуже важко. Це настільки важко, що навіть в цьому кабінеті важко уявити, наскільки це важко. Я хочу, щоб вони приходили у стані, в якому вони можуть це робити. А якщо вони ще будуть підготовлені, я буду тільки за. Це дуже і дуже непогана, на мій погляд, ініціатива,

– підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

Генштаб не робив подань, але працював з Міноборони

Законопроєкт пропонує знизити призовний вік для мобілізації з 27 до 25 років. Також запровадити тримісячну базову загальновійськову підготовку для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах.

Жодних подань будь-яких законопроєктів ЗСУ або Генштаб ЗСУ не робили й не можуть робити. Бо ЗСУ та Генштаб позбавлені такої функції, як законодавча ініціатива. ЗСУ ніяких документів Кабміну не подавали,

– наголосив Залужний.

Водночас генерал додав, що ЗСУ безпосередньо працювали з Міноборони – суб'єктом законодавчої ініціативи. До складу робочої групи увійшли фахівці, які стежили за тим, щоб не порушувалися механізми, які застосовують у військовому управлінні. Окрім того, щоб на законодавчому рівні не ухвалили тих чи інших рішень, які можуть завадити роботі військового командування.

У такій робочій групі ми працювали разом з Міністерством оборони. Відповідно, я так розумію, що Міноборони, ймовірно, подавало ці законодавчі ініціативи безпосередньо до Кабінету Міністрів,

– зазначив Головком.

розуміти, що Генеральний штаб подає запит на те, що саме потрібно. На основі цього подання законотворці пишуть проєкт закону.

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Мобілізація осіб з інвалідністю III групи

Залужний зазначив, що наразі не є актуальним оперування ступенем інвалідності II чи III групи. Додав, що на сьогодні саме ВЛК має повноваження визначати, чи придатна людина до військової служби, чи ні.

Генерал розповів, що командування погодилось з пропозицією залишити у відповідному законопроєкті 2 поняття у нашому законодавстві. Зокрема, людина, яка придатна до військової служби, і людина, яка непридатна до військової служби.

Позбавитися такого поняття, як "обмежено придатний". І, відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання, придатний або непридатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі оперувати такими поняттями, як людина з інвалідністю II групи або III групи,

– наголосив Залужний.

Також зазначив, що у ЗСУ з повагою ставляться до тих людей, які перебувають у цивільному середовищі.

"Хочемо, щоб військо поповнювали люди, які можуть за своїми фізичними показниками воювати", – сказав генерал.

Втім, це буде вирішувати саме військово-лікарська комісія, яка на сьогодні має такі повноваження, підсумував Головком.

Зміни у правилах відстрочки

Стаття 23 законопроєкту №10378 передбачає, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають, зокрема,або визнані ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Валерій Залужний наголосив, що ЗСУ і йому особисто головне – щоб люди прийшли до війська і могли виконувати поставлені завдання.

Хто і яку відстрочку буде мати, або хто яку відстрочку не буде мати, кого буде держава призвати… На сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральні органи виконавчої влади, які можуть це визначити. Ще раз повторюся, що мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя для того, щоб продовжувати ведення бойових дій,

– підкреслив Головком.

Довідка. Відповідно до законопроєкту, перелік людей, які мають право на відстрочку і бронювання, можуть скоротити. Зокрема, права на відстрочку від призову можуть бути позбавлені державні службовці, працівники БЕБ, Державної виконавчої служби України та прокуратури.

До речі, детально про те, хто матиме право на відстрочку, якщо зміни ухвалять, читайте за посиланням.

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Електронні повістки та реєстр боржників

Головнокомандувач також прокоментував пропозиції щодо електронних повісток. Валерій Залужний наголосив, що це не пропозиція Генштабу чи Збройних Сил.

Тому що в нас навіть немає такої можливості, щоб оцінити можливість видачі таким способом. Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу у людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином – це також дуже добре,

– підкреслив генерал.

Відповідно до законопроєкту, повістки про виклик до ТЦК і СП пропонують надсилати через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста або на електронну пошту.

Окрім того, Головком висловився щодо "реєстру боржників". Наголосив, що для цього є відповідні центральні органи влади.

Ми армія. Ми Збройні Сили України. Ми маємо лише воювати. Маємо отримувати ресурси та виконувати завдання. Ми не можемо думати про те, щоб втрутитися в цивільне життя. Для цього є відповідні центральні органи влади,

– сказав Залужний.

Довідка. Згідно з законопроєктом, громадян України, які будуть порушувати закон про мобілізацію, зокрема, не уточнювати дані, не стануть на облік та не з'являться за повісткою тощо, можуть вносити до Єдиного реєстру боржників.

Далі – заборона на виїзд за кордон, проведення операцій з рухомим і нерухомим майном, обмеження керувати, зупинення пільг від держави, обмеження права користуватися коштами тощо.

Демобілізація військових

Головнокомандувач розповів, що з Міноборони домовилися про демобілізацію військових через 36 місяців. Втім, за певних умов.

Перший фактор – це те, що не буде загострень на фронті, і друге – що цих людей через 36 місяців буде ким замінити,

– підкреслив генерал.

Законопроєкт пропонує надати мобілізованим, які прослужать 36 місяців, право звільнитися з військової служби. Натомість військові, які протягом 6 місяців безперервно залучені до бойових дій, мають бути виведені на відпочинок і відновлення боєздатності. Період відновлення має становити не менше ніж 2 місяців.

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"Цей закон для того, щоб була справедливість"

Валерій Залужний наголосив, що цей законопроєкт для того, щоб була справедливість.

"Захищати Україну мають усі", – підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.