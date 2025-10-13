Укр Рус
13 жовтня, 20:00
2

На Півдні та Сході вдарять перші заморозки: коли буде сильне похолодання

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Заморозки очікуються вночі 14 та 15 жовтня в низці областей України, зокрема на Півдні.
  • Заморозки прогнозуються на поверхні ґрунту з температурою від 0 до 3 градусів тепла.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні. У низці регіонів очікуються заморозки, зокрема їх навіть варто очікувати у південних областях.

Водночас у західній частині їх очікувати поки не варто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр

Дивіться також Бабине літо й дощі чи похолодання аж до морозів і снігу: якою буде погода у жовтні – інтерв'ю 

Де будуть заморозки в Україні?

Згідно з даними Укргідрометцентру, протягом ночі 14 жовтня та 15 жовтня, у низці областей України будуть заморозки на поверхні ґрунту – від 0 до 3 градусів тепла. Через це в окремих регіонах оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Так, за даними синоптиків, заморозки варто очікувати жителям Вінницької, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кропивницької, Черкаської, Запорізької, Донецької, Полтавської, Дніпропетровської та Луганської областей. 

Також вони пройдуть у Сумській та Харківській областях.


Заморозки в Україні на найближчі дні / Карта Укргідрометцентру

Що повідомляли синоптики щодо заморозків?

  • Синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу, пояснювала, що вирішувати, коли заморозки називати морозами, будуть агрометеорологи. Адже за визначенням заморозки – це зниження температури до 0 градусів і нижче у вегетаційний період.

  • Також зазначимо, що абсолютний мінімум температури за всю історію у жовтні складав -17…-20 градусів. Однак Птуха поспішає заспокоїти, що такі морози бувають не часто. Жовтень цього року, радше за все, відповідатиме кліматичній нормі.

  • Водночас зараз тенденції вказують на те, що екстремальний сніг та екстремальні морози не загрожують Україні. Вони можливі, але їх частота та інтенсивність зменшуватимуться.