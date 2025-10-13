Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні. У низці регіонів очікуються заморозки, зокрема їх навіть варто очікувати у південних областях.

Водночас у західній частині їх очікувати поки не варто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Бабине літо й дощі чи похолодання аж до морозів і снігу: якою буде погода у жовтні – інтерв'ю

Де будуть заморозки в Україні?

Згідно з даними Укргідрометцентру, протягом ночі 14 жовтня та 15 жовтня, у низці областей України будуть заморозки на поверхні ґрунту – від 0 до 3 градусів тепла. Через це в окремих регіонах оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Так, за даними синоптиків, заморозки варто очікувати жителям Вінницької, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кропивницької, Черкаської, Запорізької, Донецької, Полтавської, Дніпропетровської та Луганської областей.

Також вони пройдуть у Сумській та Харківській областях.



Заморозки в Україні на найближчі дні / Карта Укргідрометцентру

Що повідомляли синоптики щодо заморозків?