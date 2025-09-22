Похолодання та заморозки до -3 градусів: прогноз нічних та денних температур на тиждень
- Початок тижня буде теплим, проте з 24 вересня очікується значне похолодання з нічними заморозками до -3 градусів.
- Денна температура в п'ятницю, 26 вересня, може знизитися до +8 градусів у північних регіонах.
Тиждень почався з сухої та літньої погоди. Однак ближче до вихідних на нас чекає значне похолодання, аж до заморозків.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Якою буде температура вночі та вдень?
За словами Кібальчича, тепла погода триватиме до 24 вересня, після чого прийде похолодання. Температура повітря знизиться на 11 – 14 градусів, а вночі місцями вже спостерігатимуться заморозки.
Згідно з прогнозом, температура вночі буде така:
понеділок, 22 вересня – +9…+15;
вівторок, 23 вересня – +10…+16;
середа, 24 вересня – у західних та північних областях +8…+13, у решті областей +11…+16;
четвер, 25 вересня – у західних та північних областях +2…+7, у решті регіонів +8…+13;
п'ятниця, 26 вересня – +2…+8, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3;
субота, 27 вересня – +2…+8, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3;
неділя, 28 вересня – +3…+9, у західній частині, а також місцями у східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0…-3.
Вдень також суттєво похолодає, подекуди денна температура впаде аж до +8:
- понеділок, 22 вересня – +23…+28 ;
- вівторок, 23 вересня – +23…+29, на крайньому заході +18…+23;
- середа, 24 вересня – у західних та північних областях +13…+19, у решті областей +25…+30;
- четвер, 25 вересня – +10…+17, на крайньому півдні, у Криму та на Закарпатті місцями +18…+20;
- п'ятниця, 26 вересня – +12...+17, на півночі Лівобережжя місцями +8...+10;
- субота, 27 вересня – +13...+18;
- неділя, 28 вересня – +15…+20, на Закарпатті та крайньому півдні до +22.
Чи буде сніг в Україні?
У коментарі 24 Каналу Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології розповів, що починаючи з 24 вересня температура суттєво знизиться, у високогір’ї Карпат можливе випадіння снігу та мокрого снігу.
Проте в Укргідрометцентрі, коментуючи сніг в Україні, зауважили, що довгострокові прогнози є лише орієнтовними тенденціями, оскільки погода є динамічною. Проте справді, з другої половини тижня.
Стосовно того, коли буде бабине літо, синоптикиня Наталія Птуха зазначила, що потепління 20 – 24 вересня вже можна вважати таким. Офіційно синоптики не використовують цей термін, але він прижився. Водночас вона додала, що в Україні ще навіть не настала метеорологічна осінь.