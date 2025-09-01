По Україні вдарять заморозки: коли очікувати похолодання
- У вересні в Україні очікуються перші заморозки через прихід холодних арктичних повітряних мас.
- Вони загрожують лише частині країни.
До України уже суне похолодання. Синоптики прогнозують перші заморозки.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на проноз синоптика Ігоря Кібальчича "Телеграфу".
Коли в Україну прийдуть заморозки?
Майже увесь вересень буде помірно теплим і сухим. Попри це, у третій декаді цього місяця очікують істотну зміну погодних умов.
Так, у вересні до України можуть прийти перші заморозки.
Після 20 вересня у нашу країну надійдуть холодні арктичні повітряні маси, тому у цей період термометри можуть показувати нижче 0 на поверхні ґрунту.
Але заморозки у вересні загрожують не всій Україні, а лише західним, північним та східним областям.
Погода у вересні
Погода першого тижня вересня буде теплою, подекуди можливі дощі та грози. При цьому максимальна температура повітря сягатиме +37.
Загалом місяць очікується теплим, з середньою місячною температурою на 1 градус вищою за норму.
Водночас на високогір'ї Карпат може випасти сніг. А от, чи будуть затяжні дощі у вересні, синоптики не беруться прогнозувати, адже надійний прогноз інтенсивності та тривалості опадів можна отримати лише із завчасністю 5 діб.