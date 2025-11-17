Арешт та застава у 55 мільйонів гривень: чому САП просить для Чернишова саме таку запобіжку

САП просить ВАКС взяти під варту ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова. Його підозрюють в отриманні понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою від організаторів корупційної схеми на Енергоатомі.

На засіданні Вищого антикорупційного суду 17 листопада прокурори САП просять встановити для Чернишова заставу у розмірі 55 мільйонів гривень. Про це повідомляє 24 Канал.

Чому прокурори САП просять саме таку заставу?

Прокурор САП аргументував необхідність арешту тим, що Чернишов може вплинути на слідство, знищити докази, вплинути на свідків чи виїхати за кордон. Відповідно до клопотання САП, встановлення застави у 55 мільйонів гривень має забезпечити участь підозрюваного у судових засіданнях і запобігти спробам вплинути на розслідування.

У Центрі протидії корупції наголошують, що сума застави відповідає сумі незаконно отриманих коштів Чернишовим у межах корупційної схеми Міндіча на Енергоатомі.

Що відомо про Чернишова та його участь у схемі Міндіча?