Увечері 10 серпня у Запоріжжі пролунали вибухи. На регіон летіли ворожі КАБи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Дивіться також Дрони ЗСУ завдали нищівних ударів по ворожих позиціях і логістиці на Харківщині

Яка причина вибухів у Запоріжжі?

Увечері 10 серпня близько 17:44 у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. За даними ОВА, вона пов'язана з активністю тактичної російської авіації для регіону.

За кілька хвилин Повітряні сили повідомили про пуск керованих авіабомб на область.

Загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та міста Запоріжжя,

– додав Федоров.

О 17:56 стало відомо, що у місті було чути вибухи. В Запорізькій ОВА підтвердили ворожий удар по місту. Повідомляється, що в одному з районів задимлення. Наслідки атаки встановлюють екстрені служби.

За попередньою інформацією, окупанти вразили об'єкт транспортної інфраструктури міста. Станом на 18:10 відомо про щонайменше двох постраждалих.

Кількість постраждалих, за даними ОВА, зросла до трьох. Усі вони в середньому стані тяжкості.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.