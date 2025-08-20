Удень 20 серпня російська армія завдала удару по прифронтовій Костянтинівці. Окупнати запустили по місту 8 ракет із системи "Смерч". Удар прийшовся по ринку, в результаті атаки є загиблі та поранені.

Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Що відомо про обстріл Костянтинівки?

Під час обстрілу місцевого ринку в Костянтинівці ворог пошкодив 15 торгових павільйонів, 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, крамницю, 2 автівки та лінію електропередач.

Унаслідок свідомого ракетного обстрілу ринку загинули щонайменше три людини, а чотири жителі поранені. Травми, несумісні з життям дістали 40-річна та 69-річна жінки та чоловік 32 років. У поранених цивільних діагностували мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Росіяни навмисне б'ють так, щоб убити та покалічити якнайбільше цивільних,

– зазначив начальник ОВА Філашкін.

Наслідки атаки на Костянтинівку 20 серпня / Фото з телеграму Вадима Філашкіна

В обласній прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом чергового воєнного злочину. Проти цивільних росіяни застосували РСЗВ "Смерч", влучивши по житловому сектору.

Прокурори фіксують воєнний злочин окупантів у Костянтинівці / Фото Донецької обласної прокуратури

Нагадаємо, російська армія востаннє атакувала Костянтинівку лише кілька днів тому, 18 серпня. Окупанти задали удару по приватних будинках та пожежній частині. Того дня було вбито двох цивільних. Уламкові поранення, мінно-вибухові травми та рани дістали четверо людей, зокрема рятувальники. Також Костянтинівку обстріляли з артилерії, внаслідок чого загинув 74-річний пенсіонер.

Чи планують окупанти захопити Костянтинівку?

Як розповів 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, Володимир Путін все ще планує окупувати усю Донеччину. Наразі в пріоритеті ворога – Часів Яр і Костянтинівка. Ці населені пункти окупантам потрібні як плацдарм для наступу на Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ. Сили оборони України продовжують стримувати ворога на цій ділянці фронту.